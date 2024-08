16 sierpnia, czyli dzień po uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, katolicy zwyczajowo powinni zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Nie obowiązuje to jednak wszystkich. W kliku diecezjach biskupi już zapowiedzieli dyspensę. Chodzi m.in. o archidiecezję gdańską, katowicką i ordynariat polowy Wojska Polskiego.

Prawo kościelne stanowi, że wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych należy zachowywać we wszystkie piątki w roku, poza tymi, w które akurat wypada jakaś uroczystość. Poza tym, wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową i Wielki Piątek.



W związku z przypadającą na czwartek 15 sierpnia uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kilku biskupów wydało jednak na piątek dyspensę. Przykładowo, biskup polowy Wiesław Lechowicz udzielił takowej wiernym ordynariatu polowego Wojska Polskiego, zachęcając ich jednocześnie do modlitwy i uczynków miłosierdzia.

Dyspensa na 16 sierpnia. Wiernym polecono modlitwę

Rezygnować z pokarmów mięsnych w piątek 16 sierpnia nie będą musieli także przebywający na terenie archidiecezji gdańskiej, którym dyspensy udzielił metropolita abp Tadeusz Wojda. On z kolei wezwał w zamian do "odmówienia dowolnej modlitwy w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego".

Bp Adrian Galbas korzystających z dyspensy w archidiecezji katowickiej namawia zaś do modlitwy "w intencji cierpiących i o przekazanie - w miarę możliwości - jałmużny dla biednych".

Diecezje zezwolą na spożywanie mięsa w piątek

Dyspensa została udzielona również osobom z diecezji bielsko-żywieckiej, które powinny podjąć dobrowolną pokutę w innym czasie, np. składając ofiarę na misje, biednych lub potrzeby uchodźców, a także wiernym z diecezji opolskiej.

Prawo o wstrzemięźliwości dotyczy osób, które ukończyły 14. rok życia, a prawo o poście wszystkich pełnoletnich do 60. roku życia. Prawo kanoniczne głosi poza tym, że duszpasterze i rodzice powinni zatroszczyć się o wprowadzenie w "autentyczny duch pokuty" także osoby młodsze.