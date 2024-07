Likwidacja Funduszu Kościelnego. "Prace ruszą pełną parą"

- To jest trudna koalicja, bo ma i lewą stronę i prawą stronę. Nie jesteśmy jedną partią - powiedział europoseł z ramienia KO i były szef MSWiA Marcin Kierwiński. - Myślę, że zaraz po wakacjach prace ruszą pełną parą - dodał, nawiązując do kwestii likwidacji Funduszu Kościelnego.

Marcin Kierwiński został zapytany o likwidację Funduszu Kościelnego i swoją pracę (jako szefa MSWiA) w międzyresortowym zespole, który zajmował się tą kwestią. - Przygotowaliśmy analizy dokładnych rozwiązań tego, jak tego typu sprawy wyglądają w innych krajach. Te raporty trafiły do szefa zespołu, pana Kosiniaka-Kamysza i - z tego, co wiem - prace trwają - powiedział były minister.

Jak dodał, "jest to trudny problem", ponieważ "wszyscy patrzą na niego przez pryzmat Kościoła Katolickiego".

Likwidacja Funduszu Kościelnego. M. Kierwiński: Prace ruszą pełną parą

- Proszę sobie przypomnieć, że kilka lat temu, gdy były pierwsze próby zmiany Funduszu Kościelnego, najwięcej pretensji zgłaszały te małe kościoły, które chcą jakoś przetrwać i mieć finansowanie - wyjaśnił gość Marcina Fijołka.

ZOBACZ: M. Kierwiński wysyła pozwy. Jeden do "byłego polityka PO"

- Myślę, że zaraz po wakacjach te prace ruszą pełną parą - dodał Kierwiński. Prowadzący chciał wiedzieć, czy to nie jest tak, że z powodu swoich konserwatywnych poglądów lider PSL "nie chce dotknąć tematu".

Polityk stwierdził na to, że wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz "sam chciał być szefem tego zespołu i zająć się tą sprawą".

Marcin Kierwiński o tarciach w koalicji. "Nie jesteśmy jedną partią"

Następnie Kierwiński odniósł się do kwestii zgodności wewnątrz koalicji rządzącej. Jak ocenił, wszystkie kwestie zasadnicze "są realizowane bez zgrzytów".

- To jest trudna koalicja, bo ma i lewą stronę i prawą stronę. Nie jesteśmy jedną partią. Ten protokół rozbieżności jest długi, ale w sprawach zasadniczych mówimy jednym głosem. Jakieś próby wbijania klina w koalicję nie powiodą się - podkreślił.

Jak przyznał jednak były szef MSWiA, "są takie kwestie, które bardzo mnie bolą, które nie zostały przeprowadzone".

- Jako ojciec, jako mąż, jako polityk jestem zły, że tak to się skończyło. Zdaję sobie jednak sprawę, że to powinno mobilizować nas do naszej pracy - powiedział, odnosząc się do odrzucenia przez Sejm ustawy dekryminalizującej aborcję.

Kierwiński nawiązał również do dymisji wiceministra Waldemara Sługockiego, która była pokłosiem głosowania nad projektem ws. aborcji, na którym poseł był nieobecny. Wcześniej polityk tłumaczył, że nie wiedział o głosowaniu. Sługocki zajmował posadę sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

ZOBACZ: Waldemar Sługocki zdymisjonowany. To pokłosie projektu ws. aborcji

- W tej sprawie wszystko jest jasne. Każdy z nas, bez względu na funkcję w rządzie ma obowiązek informowania o swojej nieobecności na ważnych głosowaniach - zaznaczył polityk.

Poprzednie wydania programu "Graffiti" dostępne tutaj.

WIDEO: Krytyka po wystąpieniu Zajączkowskiej-Hernik. "Cwana tupeciara" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/anw / Polsatnews.pl/Polsat News