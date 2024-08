"Zdobywcy czwartych miejsc zasługują na wyróżnienie i wynagrodzenie wieloletnich wysiłków od państwa, które reprezentują" - zaapelował poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Poseł skierował do ministra sportu i turystyki interpelację w sprawie emerytur dla sportowców uczestniczących w igrzyskach.

Franciszek Sterczewski przy okazji trwających w Paryżu Igrzysk Olimpijskich podjął temat emerytur dla olimpijczyków.

"Czy wiecie, że emerytury sportowe przysługują tylko tym olimpijczykom i olimpijkom, którzy zdobędą podium?" - zaczął swój wpis w mediach społecznościowych.

"A przecież, jak pokazały mijające igrzyska, sama walka o trzecie miejsce nadal jest tytanicznym wysiłkiem, sukcesem sportowców i sportowczyń oraz powodem do dumy dla wszystkich kibicujących w Polsce" - kontynuował.

Igrzyska Olimpijskie 2024. Poseł wnioskuje o zmiany

W dalszej części posta Franciszek Sterczewski stwierdził, że "wszyscy biorący udział w finalnych rozgrywkach lub o włos ocierający się o brązowy medal, czyli także zdobywcy czwartych miejsc, zasługują na takie samo wyróżnienie i wynagrodzenie wieloletnich wysiłków od państwa, które reprezentują".

ZOBACZ: Polacy przegrali z Francją. Siatkarze wracają ze srebrnym medalem

"Dlatego w interpelacji do ministra sportu i turystyki pytam o emerytury sportowe również dla zdobywców czwartego miejsca na igrzyskach. Obecnie, by uzyskać to świadczenie, trzeba być medalistą igrzysk olimpijskich. Tymczasem walka o trzecie miejsce bywa jednym z najbardziej stresujących momentów w życiu sportowca. Niekiedy także najtrudniejszym pojedynkiem w całej karierze" - napisał.

Na koniec poseł podsumował: "Warto, by nasze państwo pokazało wsparciem systemowym, że walka o podium na Igrzyskach Olimpijskich to naprawdę istotne osiągnięcie".

Igrzyska Olimpijskie 2024. Medale dla Polski

Igrzyska Olimpijskie w Paryży wystartowały 26 lipca. W niedzielę nastąpi ich wielki finał.

Do tej pory Polacy zdobyli osiem medali. Wśród nich złoty medal we wspinaczce sportowej wywalczyła Aleksandra Mirosław. Z kolei w sobotę polscy siatkarze trenowani przez Nikolę Grbicia zostali udekorowani srebrnymi krążkami.