"Błagałem, żeby mnie wpuścili". Przegapili tragiczny lot w Brazylii

Co najmniej 10 osób przegapiło tragiczny lot samolotu, który rozbił się w piątek na obrzeżach Sao Paulo. Nikt nie przeżył katastrofy. - Nogi mi się trzęsą. Tylko Bóg wie, jak się czuję - mówiła jedna z osób, która spóźniła się na lot. Mężczyzna relacjonował, że pokłócił się z obsługą i błagał, by wpuścili go na pokład. - Uratowali mi życie - mówił.