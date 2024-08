W Brazylii doszło do katastrofy samolotu pasażerskiego - poinformował Reuters. Po runięciu na ziemię maszyna stanęła w płomieniach. Linia lotnicza do której należał samolot poinformowała, że na pokładzie były 62 osoby. Na miejscu katastrofy trwa akcja ratunkowa. Póki co nie ma informacji o ofiarach.