- To wąż z rodziny lancetogłowów. Gatunek węża niejadowitego, nieduszącego - przekazał Polsat News Karol Bubel z wrocławskiego ogrodu zoologicznego.

Na Widawie węża zobaczyła jedna z mieszkanek. Choć wiadomo, że jest niegroźny, to niektórzy odczuwają niepokój.

- Mieszkańcy faktycznie się boją, dlatego też chcemy zwrócić szczególną uwagę, aby tego węża zlokalizować - dodaje Mateusz Żak, przewodniczący rady osiedla Widawa. Informacja o gadzie trafiła do służb, ale wąż zniknął i do tej pory go nie odnaleziono.

Wąż we Wrocławiu. Opiekunów przerasta opieka

Jeżeli ktoś zobaczy węża powinien skontaktować się ekostrażą lub ze strażakami pod numerem alarmowym 112. Można też zadzwonić do schroniska, tam nikogo nie dziwią nietypowe zwierzęta, należące do osób, które przerosła opieka nad egzotycznymi gatunkami.

- Jeżeli chodzi w ogóle o gatunki węży, to najczęściej mogą to być pytony królewskie - zaznacza Aleksandra Cukier, rzeczniczka prasowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

