Trwają poszukiwania wielkiego ptaka, który uciekł z zagrody w Strzemkowie pod Inowrocławiem. O poszukiwaniach strusia informują strażacy ochotnicy, choć wiele wskazuje, że jest to przedstawiciel gatunku emu. Służby podjęły próby jego schwytania i raz go prawie złapały. Jednak okazuje się, że to prawdziwy Pędziwiatr, który nie ma ochoty na powrót do domu.