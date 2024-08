Szkoła średnia Charles Middle School w Teksasie zakazała uczniom ubierania się w całości na czarno. Jak podkreślono w liście do rodziców, kolor ten ma kojarzyć się z problemami ze zdrowiem i przestępczością. Niektórzy nie są jednak zachwyceni pomysłem placówki.

Szkoła średnia w El Paso w Teksasie wprowadziła zakaz noszenia przez uczniów czarnych strojów, bo - jak stwierdzono - wybór wyłącznie tego koloru kojarzy się ze złym stanem zdrowia psychicznego czy przestępczością. Swoją prośbę dyrektor Charles Middle School - Nick DeSantis - przekazał w liście do rodziców.

"Chcemy pozbyć się stylu, który zaczął być dominujący na terenie kampusu. Uczniowie zaczęli łączyć czarne topy z czarnymi spodniami, a to przecież kojarzy się bardziej z depresją i problemami ze zdrowiem psychicznym i/lub przestępczością, niż ze szczęśliwymi i zdrowymi dziećmi gotowymi do nauki" - czytamy w liście, cytowanym przez portal ABC 33/40.

Szkoła u USA mówi 'stop' czarnym strojom. Rodzice nie są przekonani

Znalazły się tam także m.in. informacje o tym, że można nosić skarpetki w kolorach białym, czarnym lub szarym, a spodnie proste i długie, bez zdobień w postaci tarć i dziur. Ponadto w szkole nie można mieć też przekuć innych niż te w uszach, czapek czy okularów przeciwsłonecznych.

Prezes związku zawodowego El Paso Teachers Association, Norma De La Rosa, wyjaśniła, że nie chodzi o to, by ciemnych ubrań w ogóle nie nosić. "Uczniowie mogą nosić czarne spodenki, aby iść na WF czy w każdy normalny dzień, jednak nie mogą ich nosić od góry do dołu" - wytłumaczyła.

Nastolatkowie - jak podkreśliła, wskazując na obserwacje nauczycieli - decydują się na wybór tego koloru szczególnie w dniach ważnych testów, czyli w momentach, gdy są przygnębieni lub zestresowani.

Rodzice w dużej mierze nie zgadzają się z polityką szkoły, podkreślając, że kolor nie definiuje stanu psychicznego ich dziecka. Pojawiła się też myśl, że zmiany wprowadzone w szkole nie rozwiążą podstawowych przyczyn problemów w tej delikatnej kwestii i będą jedynie karą dla uczniów mających problemy.