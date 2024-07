Ministerstwo Edukacji Narodowej systematycznie wprowadza szereg zmian w oświacie, jedną z nich są przepisy rozporządzenia z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

W dokumencie stwierdzono, że legitymacje dla uczniów nie będą już wydawane w dotychczasowej - papierowej - wersji, a jedynie w plastikowej. Do tej pory szkoły nie były zobligowane do wydawania plastików, a była to jedynie jedna z opcji do wyboru.

Koniec papierowych legitymacji szkolnych

Wszystko zmieni się od 12 lipca 2024 roku. Po tym terminie placówki edukacyjne będą zobowiązane wystawiać uczniom wyłącznie legitymacje w formie plastikowych kart tzw. eLegitymacji. Co więcej, po 12 lipca nie będzie można wystawić również duplikatu w papierowej wersji.

Warto dodać, że wszelkie legitymacje, które zostały wydane przed 16 czerwca 2023 roku będą ważne do czasu zakończenia edukacji przez ucznia w danej szkole.

"Dziennik Gazeta Prawna" zwraca uwagę, że taka zmiana może stanowić poważne wyzwanie w budżecie danej placówki. "Szczególnie jeśli szkoły i samorządy zdecydują się na zakup drukarek i samodzielną personalizację kart. Ale w większych gminach w dłuższym okresie może to być rozwiązanie korzystniejsze niż zlecanie usług w wyspecjalizowanych firmach" - czytamy.

"Dodajmy, że placówki - tak jak do tej pory - będą mogły wydać dodatkowo mLegitymację, czyli dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych (np. w smartfonie). Z sondy, którą przeprowadziła gazeta wynika, że wiele gmin jest jeszcze w powijakach, jeśli chodzi o wprowadzanie plastikowych legitymacji" - wskazuje dziennik.