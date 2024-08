⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



BURZE 1°🟡



W pasie centralnej Polski prognozowane są burze i opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.



🕗Ważne:

Od: 2024-08-08 08:00

Do: 2024-08-08 22:00

➡️https://t.co/DIkhkQS5PS pic.twitter.com/i0YrRmMsTE