Burze, silne opady deszczu i mgły to prognoza pogody, jaka czeka nas w ciągu najbliższych 24 godzin. Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będzie również nieco chłodniej niż w ostatnich dniach, a temperatura może spaść nawet do ok. 8 stopni Celsjusza.