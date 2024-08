Wprowadzają nietypowy zakaz. Będzie obowiązywać w szkołach

"Helsinki podejmują aktywne działania we wszystkich szkołach, za pomocą których można rozwiązać problem używania telefonów komórkowych w godzinach lekcyjnych, a zwłaszcza podczas lekcji" - pisze fiński portal yle.fi

Wraz z początkiem roku szkolnego, który w Helsinkach rozpoczyna się 8 sierpnia we wszystkich szkołach zostaje wprowadzony zakaz używania smartfonów przez uczniów w trakcie godzin lekcyjnych.

"Telefony komórkowe nie mogą utrudniać nauki, interakcji z nią związanych i koncentracji na pracy szkolnej. Na lekcjach nie używa się telefonów komórkowych, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej - przekazała dyrektor wydziału oświaty w Helsinkach Satu Järvenkallas.

Dodała, że nowe i przede wszystkim jednolite zasady zostały już uwzględnione we wszystkich regulaminach szkolnych. Bowiem do tej pory wymagania w tej sprawie nie wszędzie były jednakowe. Co prawda, w niektórych placówkach uczniowie nie mogli korzystać z telefonów komórkowych, ale nie było to normą wprowadzoną w całym mieście.

"Tak w szkole, jak i w domu, trzeba zadbać o bezpieczne i rozsądne korzystanie z urządzeń cyfrowych. Ważny jest odpoczynek, ruch oraz inne czynności wykonywane bez telefonów" - podkreślała Järvenkallas.

Działania miasta Helsinki związane są z zatwierdzoną w maju propozycją kuratorium oświaty, zgodnie z którą miasto musi podjąć - we wszystkich szkołach - aktywne działania, za pomocą których rozwiąże się problem korzystania z telefonów komórkowych w godzinach lekcyjnych i podczas zajęć. Politycy byli w tej sprawie jednomyślni.

Finlandia chce zabierać uczniom telefony. Pojawiły się kontrowersje

Władze chcą jednak iść o krok dalej i wprowadzić zasady zgodnie, z którymi w szkole można będzie zabierać uczniom telefony na przechowanie, jednak tutaj pojawiają się już problemy. Regionalna Agencja Administracyjna orzekła, że zgodnie z prawem nie można ​​zmuszać uczniów do trzymania telefonów komórkowych - wbrew ich woli - w specjalnej przechowalni, a smartfon może zostać zabrany jedynie w przypadku, gdy jego używanie przeszkadza w prowadzeniu zajęć.

Zdaniem ekspertów konfiskowanie urządzeń mobilnych jest sprzeczne z konstytucją. Mimo to według zapowiedzi ministra edukacji Andersa Adlercreutza projekt wprowadzenia powszechnego zakazu lub ograniczeń korzystania ze smartfonów w szkołach w Finlandii ma trafić do parlamentu przed końcem 2024 roku.