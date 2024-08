Dobra wiadomość dla wszystkich wyjeżdżających na długi sierpniowy weekend. Spółka PKP Intercity poinformowała, że w dniach 14-18 sierpnia uruchomi aż 31 dodatkowych połączeń. Poza tym, 12 relacji ma zostać wydłużonych, a do niektórych składów dojdą dodatkowe wagony. To odpowiedź przewoźnika na zwiększone zainteresowanie podróżami.

31 dodatkowych pociągów pojawi się w przyszłym tygodniu na trasach łączących najpopularniejsze kierunki na sierpniowy wypad w Polsce, takie jak Warszawa-Wrocław, Warszawa-Poznań, Warszawa-Kraków czy Warszawa-Trójmiasto. Ekstra pociągi przewoźnik wypuści na tory także na kierunkach: Poznań-Kołobrzeg, Poznań-Gdynia oraz Wrocław-Szczecin.

Wydłużone zostaną relacje 12 pociągów - zmiany dotkną m.in. IC Włókniarz kursującego na trasie Łódź-Szczecin-Łódź, który teraz pojedzie aż do Świnoujścia. Z kolei IC Boznańska relacji Kraków-Wrocław dojedzie do Poznania. Wybierając się do Lublina będzie można skorzystać z IC Noteć, normalnie jeżdżącego na trasie Warszawa-Piła.

Na tym nie koniec niespodzianek i udogodnień, bowiem PKP zaplanowało cztery przejazdy w podwójnym zestawieniu pociągów Pendolino relacji Kraków-Kołobrzeg-Kraków i siedem przejazdów pociągów Flirt relacji Warszawa-Gdynia-Warszawa i Kraków-Warszawa-Kraków.



Przewoźnik zapewnia jednocześnie, że na bieżąco będzie monitorował sytuację i wzmocni dodatkowymi wagonami najbardziej oblegane połączenia. Na pewno więcej miejsc będzie w pociągach jadących na Hel, do Ustki i Zakopanego.

Sierpniowy weekend to również czas wysłania na 15 największych dworców mobilnych informatorów, którzy będą służyć podróżnymi z pomocą.

Poza rewolucją na długi sierpniowy weekend, PKP wprowadza także zaskakujące innowacje, mające mieć miejsce we wrześniu. Spółka zapewniła pasażerów, że wkrótce ich podróże będą jeszcze krótsze. Przykładowo, z Warszawy do Poznania dojedziemy w zaledwie 2 godz. 18 min, a z Warszawy do Szczecina w 4 godz. 32 min. Ponadto, dodany zostanie szereg zupełnie nowych połączeń, np. bezpośrednio ze stolicy do Białegostoku.