Pięć kąpielisk w województwie zachodniopomorskim jest zamkniętych z powodu zakwitu sinic. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na kąpielisku Dąbie w Szczecinie, na dwóch w Szczecinku oraz kolejnych dwóch w Stepnicy i w Czaplinku.

Zakaz kąpieli utrzymano na kąpielisku nr 1 (plaża miejska) nad jeziorem Trzesiecko w Szczecinku, na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim i na kąpielisku nad jeziorem Drawsko przy ul. Drahimskiej w Czaplinku.

Sinice na kolejnych kąpieliskach. Zakaz wchodzenia do wody

Nie wolno również wchodzić do wody na kąpielisku nr 3 "Mysia wyspa" (jezioro Trzesiecko) w Szczecinku i na kąpielisku Dąbie w Szczecinie, na którym zakazy w tym sezonie wprowadzana już wcześniej, m.in. z powodu wykrycia w wodzie bakterii E. coli.

ZOBACZ: Wykryto złotą algę. Tony śniętych ryb w wodzie

Sinice to bakterie, zaliczane do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Większość wykazuje dużą zdolność przystosowania się do warunków środowiska. Ich zakwitowi sprzyjają wysoka temperatura i bezwietrzna pogoda.

Sanepid przestrzega: Zachorowania mogą być bardzo poważne

Toksyny wytwarzane przez sinice mogą zagrażać zdrowiu. U osób, które pływały w skażonej wodzie lub napiły się jej mogą pojawić się: wysypka, swędzenie i łzawienie oczu, wymioty, biegunka, gorączka czy bóle mięśni i stawów.

"Dolegliwości te mogą wystąpić bezpośrednio lub kilka dni po kąpieli w wodzie. Od dłuższego czasu nie odnotowano przypadków śmiertelnych wśród ludzi, jednakże w kilku sytuacjach zachorowania były bardzo poważne" - przestrzega sanepid.

Jakość kąpielisk w Polsce można na bieżąco śledzić TUTAJ.