Jak podano na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta RP, finał tegorocznej edycji Narodowego Czytania zbliża się wielkimi krokami. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda co roku biorą udział we wspólnym czytaniu najwybitniejszych polskich dzieł literackich - w 2023 r. razem z Polakami czytali w Ogrodzie Saskim "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, a dwa lata temu "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.

Narodowe Czytanie 2024. Para prezydencka zachęca do lektury "Kordiana"

W tym roku prezydent Andrzej Duda zaapelował przy okazji Narodowego Czytania o refleksję nad Polską i polskim losem, ale także nad aktualnością "Kordiana".

ZOBACZ: Prezydent Andrzej Duda odpowiada na zarzuty. Chodzi o wymianę więźniów



- Dramat Słowackiego opowiada o walce Polaków z caratem, ale przecież można traktować go również jako opowieść o naszej współczesności. O tym, że wolność i niepodległość wymagają bezinteresownego poświęcenia i ciągłej gotowości do czynu. Że odpowiedzialność, konsekwencja i wola działania prowadzą do zwycięstwa, a niezdecydowanie, strach i złudzenia - do klęski - podkreślił w liście do uczestników wydarzenia.

Para Prezydencka zaprasza na tegoroczne #NarodoweCzytanie. Spotkajmy się w sobotę 7 września, by wspólnie czytać „Kordiana”. 📖 pic.twitter.com/w6e5l9WUO9 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 7, 2024

Głowa państwa przypomniała także, że "Kordian" jest utworem powstałym na emigracji, niedługo po upadku powstania listopadowego, który "nadal przekonuje, że realizacja naszych polskich spraw z myślą o dobru i rozwoju RP dalej musi się opierać na odwadze i determinacji".

"Kordian". Jedno z najwybitniejszych dzieł Juliusza Słowackiego

Juliusz Słowacki napisał "Kordiana" przebywając w Szwajcarii. Po raz pierwszy utwór ukazał się drukiem w Paryżu w 1834 roku i stał się jednym z największych dzieł tego romantycznego poety.

ZOBACZ: Wiek emerytalny. Pełczyńska-Nałęcz: Mam wysokie mniemanie o Polakach



"Kordian" ukazuje wizję losów pokolenia polskich konspiratorów, wychodząc od spisku podchorążych, planujących zamach na cara, jednak głównym tematem jest powstanie listopadowe - jego przyczyny i skutki. Utwór łączy motywy fantastyczne z realistycznymi, mając wielowymiarowe, także wyraźne symboliczne znaczenie.



Sama akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

Polacy czytają coraz chętniej

Biblioteka Narodowa podzieliła się ostatnio danymi, z których jasno wynika, że w 2023 r. co najmniej jedną książkę przeczytało 43 proc. Polaków, czyli najwięcej osób od dekady. Rośnie także zainteresowanie bibliotekami, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn, jak i rola Internetu w rozwoju czytelnictwa.

Jak wskazują autorzy raportu, jest wiele przesłanek ku temu, by stwierdzić, iż Polacy wychodzą z cienia pandemii, a inne trudne okoliczności, w tym wojna w Ukrainie, nie stoją na przeszkodzie wzrostowi optymizmu.

- Poprawę nastrojów widać także w sferze subiektywnej oceny własnej sytuacji ekonomicznej – osób, które w 2023 roku wyraziły przekonanie, że pieniędzy starcza im na wszystkie bieżące potrzeby bez konieczności podejmowania specjalnych wyrzeczeń, było wyraźnie więcej niż w roku 2022 - podano.

Cały czas więcej książek czytają kobiety niż mężczyźni, a także osoby z miast powyżej 200 tys. mieszkańców i młodzież w wieku 15-18 lat. Mimo rozwoju technologii, wciąż bardziej wolimy wybierać książki papierowe od ich wersji cyfrowych.