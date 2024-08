Najważniejsza polityczna rozmowa poranka dotyczyć będzie m.in. kwestii składki zdrowotnej oraz podwyższenia wieku emerytalnego. W rozmowie z Katarzyna Pełczyńską-Nałęcz, byłą ambasador RP w Rosji nie zabraknie omówieniu sytuacji wojny w Ukrainie.

"Graffiti": Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o wieku emerytalnym

Marcin Fijołek rozpoczął rozmowę od podwyższenia wieku emerytalnego. To jest politycznie drażliwy temat. Dziś to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla panów. Rząd PO-PSL w 2013 podniósł go o 2 lata, co skończyło się wyborcza porażką. Temat wraca, bo jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, a na dodatek narasta kryzys demograficzny.

We wtorek minister funduszy i polityki regionalnej nie wykluczyła w rozmowie w Onecie, że w przyszłości potrzebne będzie podniesienie wieku emerytalnego w Polsce.

- Minister w rządzie musi wnieść odpowiedzialność za rzeczy strategiczne dla Polski. Polacy oczekują poważnej rozmowy na poważne tematy - podkreśliła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

- Mam wysokie mniemanie o Polakach. Polacy nie oczekują polityki rozdawania cukierków. To nie jest tak, że zawsze jest się pięknym i szczęśliwym - dodała.

- Jakie są konsekwencje tego dla systemu emerytalnego? Otóż takie, że 15 lat temu na 1 osobę w wieku emerytalnym pracowały cztery osoby, teraz to są niespełna trzy, w 2050 r. będą mniej niż dwie - przytoczyła statystyki minister Pełczyńska-Nałęcz.

- Mamy bardzo poważny kryzys demograficzny. To są twarde dane. Musimy przyjąć to do wiadomości i zacząć się nad tym poważnie zastanawiać - przekonywała.

Według minister Polska musi dokonać skoku rozwojowego, zwiększyć efektywność pracy. - Potrzebne są polityki, które stymulują dzietność. Rodzice muszą mieć pewność zostawienia dziecka pod dobrą opieką, gdy idą do pracy. I trzecia sprawa, to praca. Wszyscy muszą pracować najwięcej jak się da - mówiła wiceprzewodnicząca Polski 2050.

W dalszej części Marcin Fijołek zapytał o to, kiedy może dojść do reformy. - Nie mówię, że reforma wieku emerytalnego będzie miała miejsce jutro czy pojutrze, czy za rok - przekonywała Pełczyńska-Nałęcz.

Dziennikarz Polsat News zapytał także o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. - Jestem za równością płci - odpowiedziała.

- Trzeba poruszyć temat w rządzie. Musimy stworzyć warunki dla młodych, by mogli pójść do pracy, dla seniorów, by mogli być aktywni jak najdłużej - mówiła.

Pełczyńska-Nałęcz o programie "kredyt na start"

W dalszej części Marcin Fijołek zapytał o program dotowania kredytów hipotecznych i zapowiedź braku poparcia Polski 2050 dla programu "kredyt na start".

- W moim przekonaniu trzeba zwiększać podaż mieszkań, zwiększać społeczną dostępność gruntów - odpowiedziała minister funduszy.

- Na danych widać, że program tanich kredytów działa na zwiększenie cen mieszkań. Zyskali głównie banki i deweloperzy - dodała Pełczyńska-Nałęcz. - Na dziś uważamy, że takie rozwiązanie jest złe. Być może jakieś wąskie wyprofilowanie pod kątem rodzin wielodzietnych jest warte rozważenia - dodała.

- Kiedy można liczyć na decyzję rządu w tej sprawie - zapytał Marcin Fijołek. - Z "kredytem na start" nie ma zgody w rządzie i nie wydaje mi się, żeby była konieczność przegłosowania tej sprawy - wskazała minister funduszy.

