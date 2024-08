Prawo i Sprawiedliwość ma nowe kłopoty. Jak poinformował prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, izba skierowała pięć zawiadomień do prokuratury. Jedno z nich dotyczy resortu rodziny i pracy. Chodzi o organizację słynnych pikników informujących o świadczeniu 800 plus.

Marian Banaś przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że kontrole Izby odbyły się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także resorcie spraw zagranicznych, biurze Rzecznika Praw Dziecka, Instytucie Pamięci Narodowej oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W ich wyniku do prokuratury trafiło m.in. zawiadomienie o podejrzeniu niegospodarności w związku z promocją przez podległe Marlenie Maląg ministerstwo programu 800 plus.

- Chodziło głównie o 800 plus i promocję decyzji, jeśli chodzi o zmianę kwot finansowania rodzin z 500 na 800 zł. To było z urzędu, więc nie było potrzeby robienia reklamy, która miała miejsce, zwłaszcza w okresie wyborczym. Nasi kontrolerzy uznali, że mamy do czynienia z poważną sprawą dotyczącą niegospodarności ze środków publicznych - wyjaśnił Banaś.

NIK składa zawiadomienie do prokuratury. W tle pikniki 800 plus

W przeprowadzonej analizie wykonania budżetu państwa za 2023 r. NIK wskazuje, że "dysponent części Rodzina, wnioskując o przyznanie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 10 mln zł na działania informacyjno-promocyjne dotyczące podwyższenia od stycznia 2024 r. świadczenia wychowawczego.

ZOBACZ: Sprawa Marcina Romanowskiego. Prokuratura przegrywa w sądzie

Organ zarzuca także, że nie przygotowano wówczas żadnego planu działań i nie oszacowano wysokości środków niezbędnych do ich realizacji. Tymczasem wydatki sięgnęły kwoty 9,6 mln zł, bo właśnie tyle kosztować miała państwo organizacja 95 pikników. Takie działanie uznano za "niecelowe i niegospodarne".

W drugiej połowie lipca MRPiPS z minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk na czele poinformowało, że resort złożył zawiadomienie do PKW i do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłą minister Marlenę Maląg.

Zawiadomienie dotyczy właśnie organizowania pikników 800 plus i przygotowano je na podstawie wniosków NIK z badania sprawy. Maląg nieprzychylne jej opinie nazwała "demagogią i złośliwością". Politycy PiS próbują przekonywać, że obecny rząd postępuje podobnie, promując członków rządu ze "stref Aktywnego rodzica".

NIK bada niegospodarność za rządów PiS

Choć najgłośniej jest zdecydowanie o wspomnianych piknikach, tak naprawdę każde z pięciu zawiadomień NIK dotyczy swego rodzaju niegospodarności w związku z wydatkowaniem środków z budżetu państwa. Banaś twierdzi, że mowa jest o tysiącach i milionach złotych.

ZOBACZ: Wiek emerytalny. Pełczyńska-Nałęcz: Wszyscy muszą pracować najwięcej jak się da

NIK zajmuje się ponadto przygotowaniem dokumentów dla państwowej Komisji Wyborczej ws. sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja, czy subwencja partii zostanie odebrana zapaść ma po posiedzeniu 29 sierpnia.

Prezes NIK nie chciał zdradzić jednak, co zawierają przygotowane dla PKW materiały, zasłaniając się tajemnicą kontrolerską. Wiadomo jedynie, że chodzi o kontrolę z 2023 r. i kontrolę budżetową.