Kandydat republikanów na prezydenta USA Donald Trump ogłosił w sieci, że weźmie udział w rozmowie z Elonem Muskiem. Informacja ta została podana na platformie X, ale na dalsze szczegóły trzeba będzie poczekać. Na razie wiadomo, że do wywiadu ma dojść 12 sierpnia wieczorem. Właścicieli Tesli już wcześniej udzielił byłemu prezydentowi swojego wsparcia w nadchodzących wyborach.

Były prezydent USA Donald Trump o swoich planach poinformował we wtorek za pośrednictwem należącej do Muska platformy X (dawniej Twitter). - W poniedziałek wieczorem wezmę udział w ważnej rozmowie z Elonem Muskiem. Szczegóły podam później - napisał.

Wywiad ma być częścią wkraczającej w decydujący etap kampanii wyborczej przed zaplanowanymi na początek listopada wyborami prezydenckimi, w których Trump zmierzy się z obecną wiceprezydent USA Kamalą Harris. Ta dogania go w sondażach, a według niektórych badań nawet o włos go wyprzedza. To problem dla Trumpa, który w czasie, gdy na kandydata demokratów szykowany był Joe Biden, wygraną - przynajmniej tę sondażową - miał prawie w kieszeni.

Donald Trump ogłasza. Udzieli wywiadu Elonowi Muskowi

Media za oceanem zwracają uwagę na polityczny komitet ufundowany przez Muska, wspierający Donalda Trumpa, który boryka się z wielkimi problemami natury prawnej. Organizacja planowała wydać na kampanię byłego prezydenta miliony dolarów, ale napotkała na znaczącej kłopoty, które mogą spowolnić impet kampanii kandydata republikanów.



Warto odnotować także, że ogłoszenie Trumpa pojawiło się w dniu, w którym Kamala Harris zorganizowała wielki wiec w Filadelfii i ogłosiła, że jej kandydatem na wiceprezydenta będzie gubernator Minnesoty Tim Walz.

Sam Donald Trump wziął w ostatnich tygodniach udział w licznych wywiadach dla Fox News i innych konserwatywnych mediów, ale znajduje się pod ogromną presją wystartowania w debacie z Harris, która jest gotowa zmierzyć się z oponentem 10 września w telewizji ABC.



Były prezydent zapowiedział już, że nie pojawi się w studiu ABC, oskarżając ją o stronniczość i proponując potyczkę tydzień wcześniej właśnie w Fox News. W maju z kolei media informowały, że Trump i miliarder negocjowali przyjęcie przez Muska roli doradczej w przypadku wygranej tego pierwszego, jednak Musk miał odmówić.