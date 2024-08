Amerykańscy prokuratorzy ogłosili zarzuty przeciwko 46-letniemu Asifowi Merchantowi, oskarżając go o podróż do Nowego Jorku, gdzie miał wynająć osobę do przeprowadzenia zamachów. "Spisek został przerwany, zanim udało się go przeprowadzić" - donosi agencja AP, dodając, że "dokumenty sądowe nie identyfikują żadnego z potencjalnych celów".

USA: Pakistańczyk planował atak na Donalda Trumpa i innych polityków

CNN podała, powołując się na akt oskarżenia oraz wypowiedź amerykańskiego urzędnika, że udaremniony spisek był wymierzony w Donalda Trumpa, kandydata republikanów w jesiennych wyborach prezydenckich. Według stacji śledczy FBI sądzi, że celem spisku był polityk, a także obecni i byli urzędnicy rządowi USA.

Z kolei z informacji agencji Reutera wynika, że Merchant dążył do odwetu za zabicie przez USA dowódcy irańskich służb specjalnych generała Ghasema Solejmaniego w 2020 r. CNN podała, że Pakistańczyk ma związki z rządem Iranu. Agencja AP poinformowała tymczasem, że mężczyzna spędził wiele lat w Iranie, gdzie posiada rodzinę.

Według amerykańskiego resortu sprawiedliwości Merchant przybył do Nowego Jorku w kwietniu i skontaktował się z osobą, która - jak sądził - pomoże mu w zleceniu politycznego zabójstwa. Osoba ta skontaktowała się z FBI i zaczęła pracować dla śledczych.

Ujawniono, że Pakistańczyk poszukiwał ludzi, którzy ukradną dokumenty lub dyski pamięci z domu jednej z ofiar, zaplanują protesty na wiecach politycznych i dokonają zamachów.

Media: Zatrzymany nie ma związku z wydarzeniami w Pensylwanii

Mężczyzna spotkał się w Nowym Jorku z domniemanymi sprawcami, którzy - jak sądził - mieli wykonać zadania, ale w rzeczywistości byli tajnymi funkcjonariuszami organów ścigania. Miał on umówić się na przekazanie zaliczki w wysokości pięciu tysięcy dolarów na poczet zamachów, które miały mieć miejsce pod koniec sierpnia lub na początku września.

Zgodnie z aktami sądowymi - na które powołuje się Reuters - sędzia federalny nakazał jego zatrzymanie 16 lipca. Miał on wówczas przygotowywać się do opuszczenia USA. Obecnie przebywa w areszcie federalnym.

13 lipca Donald Trump stał się celem nieudanego zamachu przeprowadzonego przez 20-letniego Thomasa Matthew Crooksa, który strzelał do niego z odległości 135 m podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii. Zginęły dwie osoby, w tym zamachowiec, a dwie kolejne zostały poważnie ranne.

Według CNN śledczy ustalili, że nieudany zamach w Pensylwanii nie ma żadnego związku z działaniem Merchanta.