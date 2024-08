"W greckiej delegacji znajdującej się w stolicy Francji panuje zamieszanie, ponieważ podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu grecki lekkoatleta uzyskał pozytywny wynik testu na stosowanie zakazanych substancji" - podał we wtorek portal ertnews.gr.

Nazwisko sportowca nie zostało oficjalnie ujawnione. Jeśli druga próbka potwierdzi obecność niedozwolonej substancji, wycofana z igrzysk osoba zostanie ukarana.

Wiadomo, że reprezentant Grecji opuścił już wioskę olimpijską. Grecki komitet wydał komunikat, w którym poinformował, że delegacja została powiadomiona w poniedziałek po południu przez Grecką Agencją Antydopingową. Wtedy podjęto natychmiastową decyzję o tymczasowym zawieszeniu i usunięciu z kadry.

Igrzyska Olimpijskie 2024. Greckie media wskazują na tyczkarkę Eleni Pollack

Odesłany do domu reprezentant Grecji brał już udział w kwalifikacjach w swojej dyscyplinie i odpadł.

Portal tanea.gr wskazuje , że może chodzić o lekkoatletkę specjalizującą się w skoku o tyczce Eleni Pollack. Zawodniczka po odpadnięciu w półfinale wypowiadała się w mediach na temat substancji znalezionej w jej moczu.

- Trzy dni temu w moim moczu znaleziono coś, co było z mięsa. Nigdy nie brałam białka, suplementów. (...) Trzy dni płakałam - mówiła Pollack. Dodała, że nie mówi tego po to, żeby się tłumaczyć. Zaznaczyła, że chce, aby ludzie zwracali baczniejszą uwagę na to, co jedzą.

Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu. Sportowcy, którzy nie wystartowali

Doniesienia z obozu Greków nie są pierwszym przypadkiem wykrycia dopingu podczas paryskich igrzysk. Z tego właśnie powodu w imprezie nie wystartowały m.in. medalistka Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej i mistrzyni Igrzysk Afrykańskich w boksie Cynthia Ogunsemilore z Nigerii czy dominikańska siatkarka Lisvel Eve Mejia.

Na trzy dni przed ceremonią otwarcia zawieszony za złamanie przepisów antydopingowych został skoczek wzwyż Norbert Kobielski.

Nielegalne substancje nie są jedynym powodem odsyłania sportowców do domu. Brazylijska pływaczka Ana Carolina Vieira nie wystartowała w igrzyskach, bo opuściła wioskę olimpijską bez niczyjej wiedzy.