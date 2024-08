Reprezentantka Australii - 27-letnia Noemie Fox - zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu w kajakarstwie górskim KX-1. Sytuacja była o tyle nietypowa, że walczyła m.in. ze swoją siostrą, której nie udało się zająć miejsca na podium. Zwyciężyła za to w innych kategoriach.

27-letnia Australijka Noemie Fox zdobyła złoty medal olimpijski w crossie, konkurencji kajakarstwa górskiego debiutującej w programie igrzysk.

Na podium uplasowały się również Francuzka Angele Hug i Brytyjka Kimberley Woods.

IO 2024. Dwie siostry z medalami w różnych kategoriach

Tuż po przekroczeniu mety Noemie Fox wyrzuciła swoje wiosło do wody i rozpłakała się ze szczęścia. Następnie podpłynęła do niej jej rywalka, po czym wpadły sobie w ramiona. To była jej siostra, 30-letnia Jessica Fox.

Jessica zajęła w tym spływie czwarte miejsce i nie znalazła się na podium. Poszczęściło jej się za to w innych konkurencjach - złotych medali w Paryżu w sumie zdobyła więcej od swojej siostry Noemie.

Jessica otrzymała dwa złote medale w K1 i C1. Oznacza to, że rodzina Foxów wygrała wszystkie trzy zawody indywidualne kobiet w kajakarstwie górskim.

