Pilotażowy program, wspierany przez National Health Service England, prowadzony jest w pięciu szpitalach w Oxfordzie, Milton Keynes, Leicester, Liverpoolu i Wolverhampton. Szacuje się, że decyzję o dopuszczeniu go do regularnego użycia NHS (National Health Service -red.) wyda w ciągu kolejnych miesięcy.

Za rozwinięcie programu odpowiada należąca do Uniwersytetu Oxfordzkiego spółka Caristo Diagnostics, której przedstawiciele poinformowali, że sprawdził się on już w przypadku zaadaptowania technologii służącej zapobieganiu udarom i cukrzycy.



- Ta technologia to przełom, prawdziwy "game-changer", ponieważ pierwszy raz możemy wykryć procesy biologiczne niewidoczne dla ludzkiego oka, które poprzedzają powstawanie blokad w sercu - powiedział BBC prof. Keith Channon z uniwersytetu w Oxfordzie.

AI pomoże zapobiegać atakom serca

Jako część programu pilotażowego, pacjenci cierpiący na bóle w klatce piersiowej, którzy zostają skierowani na tomografię komputerową, mają także zapewnioną analizę wyniku przez platformę, wykorzystującą sztuczną inteligencję.



Algorytm, który wykrywa wieńcowe zapalenie serca, jest następnie analizowany przez wyspecjalizowanych operatorów, weryfikujących dokładność obliczeń.

ZOBACZ: Niezwykłe odkrycie naukowców. "Wyniki są obiecujące"



Badania wykazały, że intensywny stan zapalny mięśnia sercowego jest powiązany z wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i śmiertelnych ataków serca.



Brytyjska Heart Foundation szacuje, że ok. 7,6 mln ludzi żyje z chorobami serca w samej Wielkiej Brytanii, co rocznie kosztuje publiczną opiekę zdrowia 7,4 bln funtów. Około 350 tys. Brytyjczyków rocznie zostaje z kolei skierowanych na tomografię komputerową w związku z problemami z sercem.

Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia

Badania naukowców z Oxfordu objęły swoim zasięgiem 40 tys. pacjentów, a ich wyniki zostały opublikowane w prestiżowym magazynie naukowym "The Lancet". Wynika z nich, że 80 proc. ludzi zostało odesłanych do lekarza pierwszego kontaktu bez jakiegokolwiek zdefiniowanego schorzenia i planu leczenia.



Zważając na to, badacze stwierdzili, że jeśli pacjenci mieli zapalenie naczyń wieńcowych, mieli także 20 do 30 razy większe ryzyko zgonu w perspektywie kolejnych 10 lat.

ZOBACZ: Zaskakujące odkrycie na Marsie. "Tego nie powinno tu być"



Używając sztucznej inteligencji, 45 proc. tych pacjentów uzyskało pomoc w formie medykamentów i zostało pouczonych do prowadzenia zdrowszego stylu życia celem uniknięcia w przyszłości ataku serca.

Medyczny przełom szansą dla wielu pacjentów

BBC przywołuje przy tym przykład Iana Pickarda z Barwell w Leicestershire. 58-latek został skierowany na tomografię komputerową w listopadzie 2023 r. po tym, jak doświadczał bólów w klatce piersiowej.



Mężczyznę włączono wówczas w pilotażowy program naukowców z Oxfordu, który wykazał, że jest on w wysokiej grupie ryzyka dostania ataku serca.



- To był wielki dzwonek alarmowy. Kiedy widzisz to na papierze, orientujesz się, że to naprawdę poważna sprawa. Możesz później codziennie na to spoglądać i myśleć "muszę coś z tym zrobić" - przyznał mediom.



Przewodzący badaniom prof. Charalambos Antoniades przekazał, że dostępne narzędzia do niedawna były jeszcze prymitywne, bo kalkulatory ryzyka mogły jedynie ogólnie określić czynniki ryzyka, np. czy pacjent ma cukrzycę, jest otyły lub pali.

- Teraz, dzięki sztucznej inteligencji, wiemy dokładnie który pacjent ma czynniki aktywujące chorobę zanim na dobre się ona rozwinie - wskazał.



- To oznacza, że możemy zapobiegać chorobom od początku i w konsekwencji zapobiegać też chorobom, w tym atakom serca - dodał.



Rewolucyjna technologia jest badana także w Stanach Zjednoczonych i została zaakceptowana do użytku w krajach Europy oraz w Australii.