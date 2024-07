Cukier może pozytywnie wpływać na odrastanie włosów - do takiej konkluzji doszli naukowcy z Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii we współpracy z Comsats University Islamabad w Pakistanie. Choć dotąd eksperyment przeprowadzono wyłącznie na myszach, badacze są optymistyczni co do tego, że wyniki mogą mieć duże znaczenie także dla ludzi.



Wyniki z eksperymentu zostały opublikowane w czasopiśmie "Frontiers in Pharmacology". Mowa w nim o dezoksyrybozie, czyli występującym w ludzkim organizmie cukrze, który może odgrywać kluczową rolę w walce z łysieniem androgenowym.

Łysienie androgenowe to poważny problem. Z pomocą przychodzi... cukier

W ciągu ośmiu lat badacze prowadzili eksperymenty nad rolą dezoksyrybozy w gojeniu się ran i blizn. Podczas swojej pracy naukowej zdali sobie sprawę, że naturalny cukier nie tylko tworzy nowe naczynia krwionośne, ale także przyspiesza wzrost włosów w pobliżu leczonych ran. Stało się to punktem wyjścia dla eksperymentów nad rolą naturalnego cukru w stymulowaniu mieszków włosowych.



Włoska agencja prasowa Ansa zwróciła uwagę, że zgodnie z wynikami cukier jest tak samo skuteczny jak Minoxidil, jeden z niewielu leków obecnie zatwierdzonych do leczenia łysienia androgenowego.

- Badania, które przeprowadziliśmy, są wciąż w powijakach, ale ich wyniki są obiecujące - oceniła koordynatorka badania Sheila MacNeil, emerytowana profesor inżynierii tkankowej na Uniwersytecie w Sheffield. - Mogłoby to zaoferować inne podejście do leczenia schorzenia, które może znacznie wpływać na samoocenę i pewność siebie - dodała.

Nie tylko cukier. Co jeszcze pomoże w stymulowaniu mieszków włosowych?

W walce z łysieniem sięga się po różne metody, zarówno medyczne i farmakologiczne, jak i te mniej zweryfikowane naukowo. W mediach społecznościowych dużą popularnością cieszy się olejek rozmarynowy.

Skuteczność tej naturalnej substancji zweryfikowano w badaniu z 2015 roku przeprowadzonym z udziałem 100 osób. Ustalono, że olejek rozmarynowy może pozytywnie wpłynąć na gęstość włosów po sześciu miesiącach stosowania.



Łysienie androgenowe jest uwarunkowane genetycznie i wiąże się z nadwrażliwością mieszków włosowych na dihydrotestosteron. Problem dotyka ponad 80 proc. mężczyzn i ok. 42 proc. kobiet, szczególnie rasy kaukaskiej - rzadziej przedstawicieli pozostałych ras. Częstotliwość występowania schorzenia wzrasta wraz z wiekiem.