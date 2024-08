Pomnik ofiar Rzezi Woli zdewastowany. "Nie odpuszczę sprawy"

Krzysztof Strzałkowski opublikował we wtorek przed południem zdjęcie ze zdewastowanym pomnikiem.

"Oto jak jedno z wolskich miejsc pamięci poświęconych właśnie Rzezi Woli dziś w nocy potraktowali wandale. Co trzeba mieć w głowie, by zrobić coś takiego w takiej chwili? Co za zezwierzęcenie i hańba" - napisał. Widać na nim ubrudzony brązową cieczą front monumentu upamiętniającego niemiecką zbrodnię.

Sierżant sztabowa Małgorzata Staniszewska z wolskiej komendy policji w rozmowie z Polsatnews.pl poinformowała, że funkcjonariusze dostali zgłoszenie jeszcze w poniedziałek po godz. 22.

Policjanci pracują nad ujęciem sprawców.

- Przeprowadzone zostały oględziny, zabezpieczone ślady lub ewentualne dowody - powiedziała. Dodała, że poszukiwani są świadkowie i sprawdzany jest monitoring.

- Nie wiadomo, jakie były motywy tego działania. Pomnik prawdopodobnie został oblany kawą - powiedziała.

Dodała, że czynności prowadzone są w kierunku art. 261 Kodeksu karnego, czyli znieważenia pomnika. Grozi za to kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Powstanie Warszawskie. Pomnik ofiar Rzezi Woli zdewastowany

Monument znajduje się na terenie dawnej Fabryki Ursusa na Woli, gdzie na początku sierpnia Niemcy rozstrzelali około siedem tysięcy osób.

Włodarz warszawskiej Woli przypomniał, że "jeszcze wczoraj szliśmy w marszu pamięci z okazji 80. rocznicy masowych egzekucji blisko 50 tys. mieszkańców".

ZOBACZ: Przeżyli Powstanie Warszawskie i obozy. Reportaż "Klucze"

- Niestety okazuje się, że są jednostki, które nie potrafią uszanować tak wielkiej rocznicy i tak wielkiego wspólnego smutku po tych ofiarach - skomentował Strzałkowski.

Zapewnił, że nie odpuści sprawy i liczy, na to, że sprawcy zostaną szybko ujęci i ukarani.

Zapowiedział też, że w porozumieniu z policją jeszcze dziś będzie chciał odnowić zniszczoną tablicę.

Rzeź Woli. Odbył się Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego

80 lat temu, między 5 a 7 sierpnia 1944 r. na Woli doszło do bezprzykładnej w dziejach II wojny światowej, zorganizowanej masakry ludności cywilnej.

Akcja wyniszczania miasta była odpowiedzią na wybuch Powstania Warszawskiego. W wyniku zbiorowych i indywidualnych egzekucji Niemcy zamordowali od 40 do 60 tys. mieszkańców.

We wtorek odbył się - wspomniany przez Strzałkowskiego - Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego.

"Mija 80 lat od wydarzeń, które zapisały się w zbiorowej pamięci warszawiaków i wszystkich Polaków jako niewyobrażalna tragedia. Od 1 sierpnia 1944 roku miasto walczyło w powstańczym zrywie, a od 5 sierpnia jego zachodnia dzielnica – Wola – krwawiła w brutalnej rzezi" - brzmiał fragment listu prezydenta Andrzeja Dudy, który odczytany został podczas uroczystości przez jego ministra Andrzeja Derę.