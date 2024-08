Siergiej Riabkow wyjawił na antenie rosyjskiej telewizji państwowej, że pod koniec lipca Kreml zwrócił się o pomoc do Departamentu Obrony USA. Chodziło o przekonanie Ukrainy do wycofania się z rzekomych planów zamachu na Władimira Putina i Andriej Biełousowa, do którego - według słów wiceszefa rosyjskiego MSZ - miało dojść w dniu państwowego święta.