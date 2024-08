Wykryto złotą algę. Tony śniętych ryb w wodzie

Z jeziora Dzierżno Duże w Gliwicach oraz czwartej sekcji Kanału Gliwickiego, z którym jest ono połączone, służby od trzech dni wyławiają śnięte ryby. Do tej pory udało się zebrać 3,5 tony zwierząt.

Złota alga na Śląsku. Wyłowiono tony śniętych ryb

"Podczas realizowanych patroli interwencyjnych pracownicy Wód Polskich w Gliwicach spostrzegli występowanie śniętych ryb" - poinformowano w poniedziałkowym komunikacie. Niepokojącą sytuację zaobserwowano w sobotę.

Wojewoda śląski Marek Wójcik przekazał, że badania wykazały duże stężenie złotej algi w części Dzierżna Dużego, gdzie znaleziono najwięcej zwierząt. Winna wymieraniu zwierząt jest prawdopodobnie toksyna, o czym świadczy jej obecność na skrzelach ryb.

- Nie stwierdziliśmy, aby wystąpiło zanieczyszczenie wody związane z przemysłem czy spowodowane innym niewłaściwym działaniem człowieka - zapewniła szefowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Agata Bucko-Serafin.

Zakaz kąpielisk w gliwickim jeziorze. Teren patrolują policjanci

W związku z sytuacją ograniczono do minimum przepływ wody z jeziora do Kanału Gliwickiego. Ponadto rozporządzeniem wojewoda śląski zakazał korzystania ze zbiornika oraz czwartej sekcji Kanału Gliwickiego od 5 do 19 sierpnia. Na brzegu rozmieszczono informujące o tym tablice. Przestrzeganie zakazu mają egzekwować patrolujący teren funkcjonariusze policji.

Ryby z Dzierżna Dużego były wyławiane z dziewięciu łodzi m.in. przez Państwową Straż Pożarną. Na miejsce sprowadzana jest słoma jęczmienna, która ma stanowić zaporę dla złotej algi między jeziorem a Kanałem Gliwickim.

Regionalne władze zapewniają, że w pozostałych sekcjach Kanału Gliwickiego oraz Kędzierzyńskiego a także na Odrze nie odnotowano występowania śniętych ryb.