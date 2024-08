"Zacznijmy polowanie" - napisały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy, zamieszczając zdjęcie myśliwca F-16. Kilka dni temu pierwsze tego typu samoloty trafiły do Kijowa. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jest to zupełnie nowy etap lotnictwa w Ukrainie. Podziękował również krajom Zachodu za wsparcie.

Agencja Bloomberg poinformowała na początku zeszłego tygodnia, że na Ukrainę miały dotrzeć pierwsze myśliwce F-16. Nie podano ile maszyn dokładnie znalazło się na terenie Kijowa, jednak przekazano, że jest to "niewielka liczba".

4 sierpnia doniesienia potwierdził Wołodymyr Zełenski, który wystąpił na tle maszyn. - To nowy etap rozwoju Sił Powietrznych Ukrainy. Nowy standard lotnictwa - powiedział prezydent dziennikarzom. Zdradził, że piloci już korzystają z samolotów.

F-16 na Ukrainie. Siły powietrzne mówią o polowaniu

- Często słyszeliśmy słowo "niemożliwe", ale uczyniliśmy możliwym to, co było naszą ambicją, naszą potrzebą obronną. A teraz to już rzeczywistość na naszym niebie. F-16 są w Ukrainie. Osiągnęliśmy to - mówił prezydent.



Zełenski wyraził również wdzięczność krajom, które odpowiedziały na jego prośbę ws. myśliwców. Wymienił Danię, Holandię oraz Stany Zjednoczone.

- Cenimy wasze wsparcie - zapewnił. Dziękował również za wsparcie, jakie Ukraina stale otrzymuje, ale jednocześnie podkreślił, że jest ono za małe. Przyznał, że Kijów nie posiada odpowiedniej liczby samolotów, ani przeszkolonych pilotów.

- Pozytywną rzeczą jest to, że spodziewamy się kolejnych F-16 - mówił.

We wtorek Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy zamieściły zdjęcie jednego z F-16 na swoich mediach społecznościowych. "Zacznijmy polowanie" - czytamy we wpisie.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Nie jestem religijny, ale modlę się o dużo aluminiowego konfetti w kolorach Rosji" - napisał jeden z użytkowników. "Udanych łowów" - dodała inna osoba.