W niedzielę Wołodymyr Zełenski pokazał, że do Ukrainy dotarły pierwsze myśliwce F-16. - To nowy etap i nowy standard lotnictwa - powiedział prezydent dziennikarzom. Wyraził również wdzięczność krajom Zachodu za wsparcie Kijowa w pozyskaniu samolotów, jednak dodał, że Ukraina wciąż ma ich zbyt mało - podobnie jak wyszkolonych do kierowania nimi pilotów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w niedzielę, że pierwsze myśliwce F-16 dotarły do kraju, a piloci wykorzystują je już do działań lotniczych. Jako pierwsza poinformowała o tym w środę 31 lipca agencja Bloomberg.

Szef państwa wystąpił na tle tych maszyn, przemawiając z okazji Dnia Sił Powietrznych. - Często słyszeliśmy słowo "niemożliwe", ale uczyniliśmy możliwym to, co było naszą ambicją, naszą potrzebą obronną. A teraz to już rzeczywistość na naszym niebie. F-16 są w Ukrainie. Osiągnęliśmy to - powiedział prezydent.

Te słowa skierował między innymi do pilotów wojskowych, którym osobiście podziękował im za służbę. - Jestem dumny z naszych chłopaków, którzy zręcznie opanowują te samoloty i już zaczęli ich używać dla naszego kraju - powiedział prezydent.

Nowe myśliwce F-16 dotarły do Ukrainy. Zełenski złożył podziękowania

Zełenski podziękował również sojusznikom Ukrainy, szczególnie tym, którzy odpowiedzieli na prośbę Kijowa o pomoc w pozyskaniu myśliwców F-16. Wymienił Danię, Holandię oraz Stany Zjednoczone. - Cenimy wasze wsparcie - zapewnił.

W rozmowie z dziennikarzami na płycie lotniska prezydent podkreślił jednak, że Ukraina wciąż nie dysponuje odpowiednią liczbą samolotów, brakuje także odpowiednio przeszkolonych do korzystania z nich pilotów.

- Pozytywną rzeczą jest to, że spodziewamy się kolejnych F-16. Wielu ludzi teraz trenuje - powiedział agencji Reutera. Podkreślił wagę tego, by sojusznicy Kijowa znaleźli sposób na rozszerzenie programów szkoleniowych zarówno dla ukraińskich pilotów, jak i zespołów inżynieryjnych.

- To nowy etap rozwoju Sił Powietrznych Ukrainy. Nowy standard lotnictwa - powiedział prezydent i dodał, że ma nadzieję wywrzeć nacisk na krajach sojuszniczych, aby pomogły w przechwytywaniu wystrzeliwanych w Ukrainę rosyjskich pocisków.