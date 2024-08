COVID-19 na igrzyskach. Kilkudziesięciu sportowców zakażonych

Co najmniej 40 sportowców biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 - podała Światowa Organizacja Zdrowia. WHO poinformowała również o globalnym wzroście zakażeń koronawirusem.

- W ostatnich miesiącach wiele krajów doświadczyło ognisk COVID-19, w tym podczas igrzysk olimpijskich, gdzie co najmniej 40 sportowców uzyskało pozytywny wynik testu. To nie jest zaskakujące, ponieważ wirus krąży dość szybko na całym świecie - oświadczyła podczas konferencji prasowej w Genewie amerykańska epidemiolog dr Maria Van Kerkhove.

Jak dodała, dane z 84 krajów pokazują, że odsetek pozytywnych testów na obecność koronawirusa "rośnie od kilku tygodni".

Dyrektor WHO ds. gotowości i zapobiegania epidemiom i pandemiom zaznaczyła, że MKOl, we współpracy z WHO, "przeanalizował wszystkie różne środki, które należy zastosować" podczas zgromadzeń masowych, takich jak igrzyska olimpijskie, i podjął "właściwe kroki".

COVID-19 na igrzyskach. Zakażeni sportowcy

Van Kerkhove zauważyła, że tak duża cyrkulacja wirusa COVID-19 "nie jest normalna" w tym sezonie, ponieważ epidemie wirusów układu oddechowego mają tendencję do nasilania się, gdy jest zimno.

Z zakażeniem COVID-19 podczas igrzysk zmagał się m.in. brytyjski pływak Adam Peaty, srebrny medalista igrzysk w Paryżu na 100 m stylem klasycznym. Po kilkudniowej przerwie wystartował jednak w sztafecie 4x100 m stylem zmiennym, w której Brytyjczycy zajęli czwarte miejsce.

Mniej szczęścia miała australijska nadzieja medalowa Lani Pallister, która z powodu COVID-19 wycofała się z wyścigu pływackiego na 1500 m stylem dowolnym.