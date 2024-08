Władimir Putin zwrócił się do ajatollaha Alego Chameneiego z prośbą o "powściągliwą reakcję" na podejrzenie, że to Izrael stoi za zamachem na przywódcę Hamasu - donosi Reuters. Rosyjski dyktator miał "doradzić" Iranowi powstrzymanie się od ataków na izraelskich cywilów. Z kolei Teheran zwrócił się do Moskwy z prośbą, by ta dostarczyła krajowi myśliwce Su-35.