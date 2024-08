Ogromne kleszcze afrykańskie Hyalomma są już obecne w Polsce. Naukowcy organizujący akcję "narodowe kleszczobranie" otrzymali już trzy zgłoszenia dotyczące obecności tego gatunku w okolicach Poznania, Częstochowy i Barankowa.



Akcja zachęca Polaków, aby w przypadku natrafienia na nietypowego kleszcza odesłać go - już uśmierconego - do zbadania albo wysłać organizatorom akcji jego zdjęcie. Dzięki takim zgłoszeniom wiadomo, że afrykańskie pajęczaki dotarły już do naszego kraju, ale także możliwe jest skonstruowanie mapy z miejscami ich dokładnego występowania.

- Dostaliśmy pierwszą przesyłkę z kleszczem Hyalomma! Został zebrany z konia z okolic Częstochowy - poinformowała pod koniec lipca PAP prof. Anna Bajer z Zakładu Eko-Epidemiologii Chorób Pasożytniczych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Groźny kleszcz dotarł do Polski. Dlaczego przemieścił się do Europy?

Jak można się dowiedzieć ze strony "narodowego kleszczobrania", w Europie coraz częściej opisywane są przypadki pojawienia się "egzotycznych" kleszczy, które przybywają w te tereny wraz z ociepleniem się klimatu.

Jak podano, tysiące larw Hyalomma, co roku trafia do Europy, w tym jak się okazuje i do Polski, podczas wiosennej migracji ptaków. Do tej pory gigantyczne kleszcze ginęły z powodu zbyt niskiej temperatury i wysokiej wilgotności, jednak klimat zaczyna im sprzyjać.

Kleszcze tego rodzaju wykryto już w Niemczech, Czechach, a nawet w Szwecji.

Afrykański kleszcz Hyalmma. Jak go rozpoznać i jak się przed nim chronić?

Niestety Hyalomma stanowi poważne zagrożenie. Te kleszcze mogą przenosić niebezpiecznego wirusa gorączki krwotocznej. Choroba może zakończyć się śmiercią, ponieważ leczenie i szczepienia są obecnie niedostępne.

Oprócz tego Hyalmma może przenosić także wirusa Zachodniego Nilu, wirusa wenezuelskiego zapalenia mózgu koni czy wirusa afrykańskiego pomoru koni. "Dodatkowo kleszcze te mogą również przenosić bakterie - riketsje, wywołujące riketsjozy" - przekazano na stronie kleszczobrania.



Dorosłe osobniki charakteryzują się długimi, prążkowanymi odnóżami. Są znacznie większe od pospolitych polskich kleszczy. Te mogą osiągać ponad jeden centymetr długości.