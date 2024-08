Wielka akcja policji w całym kraju. Kierowcy powinni uważać

Policjanci rozpoczęli akcję "Prędkość". W poniedziałek funkcjonariusze dokonają wzmożonej kontroli prędkości, szczególnie na drogach, na których najczęściej dochodzi do wypadków. Mundurowym pomogą członkowie grupy SPEED.

W poniedziałek kierowcy powinni być szczególnie uważni, ponieważ policjanci rozpoczęli akcję "Prędkość". Ma ona charakter międzynarodowy. Działania mają na celu egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości.



"W ramach działań "Prędkość" policjanci ruchu drogowego będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością" - wyjaśnia Policja.

W akcję włączą się także policyjne grupy SPEED, które przeciwdziałają niebezpiecznym sytuacjom na drodze.

Policyjna akcja "Prędkość". Na ulicach grupa SPEED

Mundurowi przypomnieli, że niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.



"Apelujemy do kierujących, aby stosowali się do ograniczeń prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań" - podano w komunikacie.

Policjanci przypominają, że w Polsce obowiązują różne limity prędkości w zależności od drogi. M.in. pojazdy mogą przemieszczać się z prędkością do 50 km/h w terenie zabudowanym, do 20 km/h w strefie zamieszkania, czy do 140 km/h na autostradach.



Szczegółowe uregulowania znajdują się w art. 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. w prawie o ruchu drogowym.

11 ofiar jednego dnia. Podsumowanie weekendu na drogach

Tylko w miniony weekend tj. od piątku do niedzieli, funkcjonariusze zatrzymali 961 osób, które kierowały po spożyciu alkoholu. Na polskich drogach doszło do 191 wypadków, w którym śmierć poniosło 18 osób. Z kolei 222 osoby został ranne.



Najbardziej tragicznym dniem okazała się sobota, podczas której zarejestrowano 11 śmiertelnych ofiar wypadków i 82 osoby ranne.