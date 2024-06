23-latek w gminie Radomyśl przekroczył dozwoloną prędkość o 46 km/h i nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Zamiast tego pojechał do domu, jakby nic się nie wydarzyło. Wkrótce potem funkcjonariusze zapukali do jego drzwi z ogromnym mandatem.

Policjanci ze Stalowej Woli prowadzili rutynową kontrolę prędkości, gdy na drodze pojawiło się rozpędzone audi. Według pomiaru kierowca miał na liczniku 96 km/h, mimo że przepisy w tym miejscu pozwalały na jazdę 50 km/h.

Brawurowa jazda 23-latka. Policjanci czekali pod domem

Funkcjonariusze zasygnalizowali, że chcą go zatrzymać do kontroli, jednak kierujący to zlekceważył i pojechał dalej. W związku z tym policjanci sprawdzili po danych rejestracyjnych, gdzie mieszka i pojechali pod wskazany adres.

Na miejscu zastali 23-latka, który był zdziwiony widokiem policjantów przed swoim domem. Mimo to przyznał się, że to on kierował wówczas audi. Za niezatrzymanie się do kontroli i przekroczenie prędkości otrzymał mandat w łącznej kwocie siedem tysięcy złotych, a na jego konto wpłynęło 26 punktów karnych.

"Apelujemy o rozsądek na drodze. Przypominamy, że to właśnie nadmierna prędkość i brawura są najczęstszymi przyczynami wypadków i kolizji drogowych, dlatego funkcjonariusze w sposób szczególny zwracają uwagę na tego typu wykroczenia. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego" - zaapelowali policjanci.