W poniedziałkowym "Punkcie widzenia" w Polsat News rozmawiano o pomyśle dwójki polityków prawicy: z PiS oraz Kukiz'15. W piśmie do ministra spraw wewnętrznych Anna Gembicka oraz Jarosław Sachajko zapytali, czy rozważy on wprowadzenie zakazu słuchania głośniej muzyki w samochodach.

Jak wskazali, "trudno o zachowanie ostrożności podczas jazdy z głośnikiem rozkręconym do maksymalnych wartości". - To jest jakiś wakacyjny pomysł - zareagował na antenie Polsat News ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski, podkreślając, że w prawie drogowym jest szereg zakazów, nakazów, ale także wyłączeń.

- Jak zostałby wprowadzony do kodeksu taki zapis to nie moglibyśmy np. słuchać przez słuchawki głośnej muzyki w aucie podczas jazdy. Od tego przepisu może będzie wyjątek, można słuchać, ale tylko płyt Pawła Kukiza, szefa pana Sachajki? - żartował Konkolewski, prosząc o odczytanie jego wypowiedzi jako "przymrużenie oka".

Zakaz głośnej muzyki w aucie. Były policjant: Kaczka, żeby coś powiedzieć

W rozmowie z Bartłomiejem Maślankiewiczem były funkcjonariusz zwrócił uwagę na zapis o "zachowaniu szczególnej ostrożności", który de facto sprowadza się do wagi sprawy podnoszonej przez parlamentarzystów.

- To nie jest zwykła formuła, a wezwanie kierowcy do myślenia abstrakcyjnego, do skupienia się w 100 procentach na zmiennych warunkach na drodze. Nie wyobrażam sobie, że w godzinach szczytu, na bardzo rozbudowanym skrzyżowaniu, ktoś będzie chciał skręcać w lewo, prowadząc "jeżdżącą dyskotekę" - kontynuował Marek Konkolewski.

Według niego pomysł zakazu słuchania głośnej muzyki w aucie "to taka kaczka, żeby coś tam powiedzieć i zaistnieć". - Nie traktuję tego pomysłu poważnie - spointował były policjant.

Były policjant chce szerzej konfiskaty samochodów. "Sądy powinny mieć oręż"

W "Punkcie widzenia" Konkolewski wskazał na luki w prawie, które należałoby uzupełnić o nowe przepisy. - Telefon dekoncentruje w każdej chwili. Niezależnie, czy ma się zestaw głośnomówiący, czy nie. Kierowcy podczas rozmowy nie myślą, a skupiają się na czułych słówkach albo prowadzonym dialogu - ocenił.

Jak wskazał, "gdy szef na mnie krzyczy to jestem kłębkiem nerwów za kierownicą". - Są pewne obszary, gdzie ustawę dałoby się znowelizować - ocenił, domagając się rozszerzenia możliwości konfiskaty dla "drogowych recydywistów".

- Sądy powszechne powinny mieć taki oręż w przypadku takich osób. Skupiliśmy się na kierowcach pijanych lub po narkotykach, tymczasem katalog powinien być poszerzony o takie osoby jak recydywista, osoba nie płacąca od lat mandatów, mająca setki punktów karnych na koncie czy ucieczka przed policją - wyliczał.

Według niego każda decyzja byłaby rozpatrywana "indywidualnie", a podobne rozwiązania są np. w Szwajcarii. - W większości krajów UE można skonfiskować za brak OC - dodał Marek Konkolewski.