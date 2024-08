Znaleźli się w 40 stopniach i nie przeżyli. Upały w Hiszpanii zbierają żniwo

Hiszpania już od wielu tygodni mierzy się z nieznośnie wysoką temperaturą. Tylko w lipcu w całym kraju odnotowano co najmniej 771 przypadków zgonów spowodowanych upałem, z czego większość nastąpiła w ostatnim tygodniu lipca.

Na Majorce temperatury przekraczają obecnie 40 stopni, a przy wyjątkowo niskiej wilgotności powietrza pogoda znacznie daje się we znaki zarówno mieszkańcom, jak i turystom. W czwartek dwóch przebywających na wyspie mężczyzn zmarło w odstępie zaledwie kilku godzin.

Pogoda w Hiszpanii. Zatrważająco wysokie temperatury na Majorce

Do pierwszej z dwóch tragedii doszło rano w pobliżu Palmy, stolicy Majorki. Jak podał portal Mallorka Zeitung, 60-letni mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy i przekazał, że znajduje się na łodzi i źle się czuje. Gdy do należącego do Club Náutico jachtu dotarły służby ratunkowe, mężczyzna już nie żył. Jako przyczynę wskazano ogromny upał.

ZOBACZ: Ostrzeżenia IMGW przed upałami. Najgoręcej na południu Polski

Drugą ofiarą nieznośnie wysokich temperatury był 61-letni mężczyzna, który zmarł w samochodzie zaledwie siedem kilometrów od miejsca pierwszego wypadku. Gazeta "Ultima Hora" podała, że on także wezwał pomoc telefonicznie. Lekarz sądowy miał zmierzyć temperaturę ciała zmarłego i ustalić, że przekraczała ona 40 stopni.

Szereg wypadków w Hiszpanii

"Ultima Hora" przyjrzała się również okolicznościom śmierci 20-letniego ogrodnika z Ekwadoru, który zmarł w poniedziałek w dzielnicy mieszkalnej Son Vida. Mężczyzna zasłabł - współpracownicy znaleźli go zgarbionego na krześle i wezwali pogotowie ratunkowe. Gdy na miejsce przybyli medycy, stwierdzono zgon.

ZOBACZ: Temperatura polskich jezior i morza. Gdzie jest najcieplej?

Upały dają się we znaki również Polakom. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej regularnie wydaje ostrzeżenia zarówno przed niebezpiecznie wysoką temperaturą, jak i nawracającymi burzami. W środę w dużej części kraju termometry na nowo pokażą powyżej 28 stopni. Ten stan rzeczy ma utrzymać się do kolejnej soboty.