Zacznijmy od tego, co najbardziej interesuje turystów, czyli kiedy zaczyna się najlepszy czas na kąpiele w morzu i w jeziorach w naszym kraju. Oczywiście jest to lato, jednak warto zwrócić uwagę na specyfikę poszczególnych miesięcy.

Oficjalnie sezon kąpielowy trwa od czerwca do września, ale optymalne warunki do pływania pojawiają się zazwyczaj dopiero w lipcu i sierpniu.

W czerwcu, choć dni są długie i ciepłe, woda w jeziorach i morzu często jest jeszcze zbyt zimna na komfortowe kąpiele - średnia temperatura wody w Bałtyku wynosi wtedy ok. 15-17 stopni C, a w jeziorach, zwłaszcza tych większych i głębszych, może być niewiele wyższa.

Kiedy można się spodziewać najlepszych warunków do kąpieli w morzu i jeziorach?

Sytuacja zmienia się w lipcu, kiedy to woda zaczyna się czasem nagrzewać do około 18-20 st. C w morzu i nawet do 22-24 st. C w jeziorach. Sierpień to miesiąc, kiedy temperatura wody osiąga swoje maksimum, co sprawia, że jest to najdogodniejszy czas na kąpiele. Bałtyk w sierpniu może osiągnąć temperaturę 20-22°C, podczas gdy jeziora, zwłaszcza te mniejsze i płytkie, mogą przekraczać nawet 25 stopni.

Oczywiście we wrześniu, chociaż woda zaczyna się powoli ochładzać, nadal można liczyć na przyjemne temperatury, zwłaszcza w pierwszej połowie miesiąca, więc ten okres także będzie dobrym momentem na wakacyjny wyjazd. Warto również wspomnieć, że jeziora nagrzewają się i schładzają szybciej niż morze, co oznacza, że wiosną i jesienią są bardziej podatne na wahania temperatury.

Jakie są najwyższe i najniższe temperatury w najpopularniejszych punktach turystycznych?

Temperatura wody w polskich jeziorach i morzu jest niezwykle zróżnicowana, co daje szeroki wybór dla miłośników kąpieli - od ciepłych jezior, po nieco chłodniejsze wody Bałtyku. Planowanie wakacji z uwzględnieniem temperatury pozwala na pełne wykorzystanie uroków polskich akwenów oraz otaczających je regionów.

Najcieplejsze jeziora

Mazury, zwane Krainą Tysiąca Jezior, oferują jedne z najcieplejszych wód w Polsce. Jeziora takie jak Śniardwy, Mamry czy Niegocin w lipcu i sierpniu osiągają temperatury nawet 24-26°C.

Zdecydowanie najcieplejsze są jednak te mniejsze jeziora, które nagrzewają się znacznie szybciej. Można tu wskazać na jezioro Miedwie na Pomorzu Zachodnim, słynące z wyjątkowo ciepłej wody: w sierpniu wskazania zbliżone do 27-28 stopni to tutaj standard.

Najchłodniejsze jeziora

Z drugiej strony, największe i najgłębsze jeziora Polski, takie jak Hańcza (najgłębsze jezioro w Polsce, o głębokości ponad 100 m) czy Drawsko, są znacznie chłodniejsze. Nawet w upalne letnie dni ich temperatura rzadko przekracza 20 stopni C, a raczej oscyluje w granicach 15-18 st. C. Są to idealne miejsca dla osób preferujących chłodniejsze kąpiele.

Temperatura Bałtyku

Polski Bałtyk, choć popularny wśród turystów, nie jest znany z ciepłych wód. Najcieplejsze miejsca nad Bałtykiem to zazwyczaj Zatoka Pucka i Zatoka Gdańska. W tych miejscach woda w lipcu i sierpniu może osiągnąć 20-22 st. C. Z kolei na otwartym morzu, zwłaszcza w rejonach takich jak Łeba czy Kołobrzeg, temperatura wody rzadko przekracza 18-20 stopni.

Najchłodniejsze morskie rejony w Polsce

Najchłodniejszymi miejscami nad Bałtykiem są zazwyczaj północne wybrzeża oraz rejony otwartego morza, gdzie temperatura wody, nawet latem, może spaść poniżej 15 st. C. Przykładem takiego miejsca jest Hel, gdzie zimne prądy morskie często obniżają temperaturę, co może być niemiłą niespodzianką dla turystów.

