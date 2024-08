Walczyli do samego końca. Włosi nie dali szans Polakom

Polscy siatkarze przegrali z reprezentacją Włoch 1:3 (15:25, 18:25, 26:24, 20:25) w ostatnim meczu fazy grupowej Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu. Oznacza to, biało-czerwoni zajmą drugie miejsce w grupie. Polska już wcześniej awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzy się ze Słowenią.

Polacy mecz z Włochami rozpoczęli o godzinie 17. Reprezentacja Italii od samego początku spotkana postawiła twarde warunki biało-czerwonym.

Pierwszy set Włosi wygrali do 15. W drugim także byli górą, tym razem do 18. Dopiero w trzecim secie Polacy się postawili i wygrali go 26 do 24.

Jednak czwartego seta biało-czerwoni nie zdołali wygrać. Ulegli Włochom tym razem do 20. W rezultacie Polska przegrała cały mecz 1:3.

Igrzyska olimpijskie. Polska przegrała z Włochami

Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w grupie A. O awansie do kolejnej fazy turnieju zadecydowały dwa wcześniejsze zwycięstwa Polaków - z Egiptem 3:0 i z Brazylią 3:2. Włosi z kolei wygrali z Brazylią 3:1 oraz z Egiptem 3:0.

Awans do ćwierćfinałów zapewnili sobie oprócz Polaków i Włochów także Amerykanie, Niemcy, Słoweńcy i Francuzi, Brazylia i Japonia.

Pary ćwierćfinałowe w turnieju siatkarzy. Igrzyska olimpijskie w Paryżu.

W 1/4 finału Polacy zmierzą się z reprezentacją Słowenii. Pozostałe pary ćwierćfinałowe to: Włochy - Japonia, USA - Brazylia i Francja - Niemcy.

Mecze rozegrane zostaną w poniedziałek.

O godzinie 21 godziny rozpocznie się mecz Serbii z Kanadą, ale dla obu reprezentacji będzie to ostatnie starcie w igrzyskach. Turniej olimpijski na pierwszej rundzie zakończyły: Serbia, Kanada (grupa A), Egipt (grupa B) oraz Argentyna (grupa C).

W turnieju siatkarzy na igrzyskach w Paryżu wystartowało dwanaście reprezentacji. Podzielono je na trzy grupy, po cztery zespoły w każdej. Awans do ćwierćfinału wywalczyły po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup, ale również dwa zespoły z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

