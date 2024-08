Polska drużyna koszykarzy 3x3 pokonała Chińczyków na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Mecz zakończył się wynikiem 22:17. To czwarte spotkanie Polaków i drugi zwycięski mecz, który przedłuża nasze szanse na udział w fazie play off.

Punkty dla biało-czerwonych zdobyli Przemysław Zamojski (9), Filip Matczak (5), Adrian Bogucki (4) i Michał Sokołowski (4). Polacy od razu narzucili reprezentacji Chin swój styl gry, kończąc dzień zwycięstwem. Wcześniej, w południe przegrali z Litwinami 12:21.

Emocje w Paryżu. Polacy pokonują Chińczyków

Podczas meczu emocji nie brakowało. Na dwie minuty przed końcem spotkania podopieczni Piotra Renkiela prowadzili 18:14.

Chińczykom udało się zbliżyć do biało-czerwonych i na 33 sekundy do ostatniego gwizdka było już tylko 19:17, ale zwycięstwo Polaków przypieczętował wtedy Przemysław Zamojski.

Tym samym Polacy zrewanżowali się Chińczykom za porażkę na IO w Tokio 19:21. W piątek biało-czerwoni znowu zagrają dwa razy - najpierw z Holandią (godz. 10.35), a wieczorem z sześciokrotnymi mistrzami świata Serbami (godz. 22.05).

W stolicy Francji rywalizuje, tak jak w 2021 r., osiem zespołów. Dwa najlepsze wywalczą bezpośredni awans do półfinałów. Drużyny z miejsc 3-6 zagrają mecz play in (3-6 i 4-5) o awans do najlepszej czwórki. Dwie ostatnie ekipy zakończą rywalizację po fazie grupowej "każdy z każdym".

