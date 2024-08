Zespół archeologów pod kierownictwem Christophera Ratte z Uniwersytetu w Michigan dokonał interesującego odkrycia w prowincji Izmir w zachodniej Turcji. Na stanowisku w starożytnym, greckim mieście Notion znaleziono garnek wypełniony złotymi monetami.

Skarb był zakopany w pomieszczeniu pod jednym z domów.

Turcja. Niezwykłe odkrycie archeologów

Monety to perskie darejki. Są wybite ze złota wysokiej próby i przedstawiają klęczącego łucznika. Na rewersie widnieje wgłębiony prostokąt.

Darejki nie noszą żadnych inskrypcji. W starożytności były używane do opłacania żołdu greckich najemników.

Skarb, datowany przez zespół Uniwersytetu w Michigan na V wiek p.n.e., dostarczy bardzo cennych informacji, które pozwolą historykom poznać chronologię i historię perskich monet.

"Odkrycie tak cennego znaleziska podczas kontrolowanych wykopalisk archeologicznych zdarza się bardzo rzadko. Nikt nigdy nie zakopuje skarbu monet, zwłaszcza monet z metali szlachetnych, bez zamiaru ich odzyskania. Zatem tylko największe nieszczęście może wyjaśnić zachowanie takiego skarbu" - przekazał Ratte.

Garnek wypełniony po brzegi

Jak podkreślają archeolodzy gliniany garnek był wypełniony darejkami po brzegi. Miesięczny żołd najemnika to z kolei jedna taka moneta.

Archeolodzy podejrzewają, że właśnie w V wieku p.n.e. w Notion zmienił się stosunek do Persów i najemników, którzy dla nich pracowali. Wszyscy zostali zgładzeni lub wygnani z miasta. Złote monety mogły zostać zakopane właśnie w tamtym okresie przez kogoś, kto miał zamiar po nie wrócić.

Darejki bito od końca VI wieku p.n.e. aż do podboju imperium perskiego przez Aleksandra Wielkiego w 330 roku p.n.e. Monety niemal cały czas wyglądały tak samo, przez co często trudno jest określić, z którego okresu pochodzą. Christopher Ratte ma nadzieję, że nowe znalezisko przybliży jego zespół do dokładnego poznania tej waluty.