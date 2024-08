Jezioro Świętajno Narckie to prawdziwa perełka na mapie Polski. Panują tam idealne warunki do wypoczynku, nie ma tłumów, jak w nadmorskich kurortach i innych znanych destynacjach, a na dodatek otacza je przepiękny las. Nic więc dziwnego, że miejsce to nazywane jest Malediwami na Mazurach.

Perełka na mapie Mazur. Warto odwiedzić to miejsce

Aby dotrzeć do tego urokliwego miejsca w Polsce, należy udać się w rejon Szczytna. Jezioro Świętajno Narckie, znane jest również jako Świętajno koło Nart lub Jezioro Narckie. Znajduje się w gminie Jedwabno, a przy jego brzegach położona jest mała wieś Narty. Wpisując miejscowość w nawigację trzeba uważać, bo w okolicy znajduje się kilka jezior o podobnej nazwie.

Region ten jest częścią Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i oferuje piękne, malownicze krajobrazy oraz doskonałe warunki do odpoczynku nad wodą. Świętajno Narckie wyróżnia się tutaj jako jedno z najczystszych jezior: zarówno na Warmii i Mazurach, jak i w całej Polsce. Czystość wód potwierdzają występujące w jeziorze raki, które są znane z tego, że wybierają sobie za dom tylko te "najzdrowsze" zbiorniki wodne.

Malediwy na Mazurach to idealne miejsce na wypoczynek

Malediwy kojarzą się przede wszystkim z wypoczynkiem w niesamowitej scenerii, a porównania do nich stają się coraz bardziej popularne, również w kontekście atrakcji dostępnych w Polsce. Świętajno Narckie, które nazywane jest lokalnymi Malediwami, w pełni zasługuje na to miano.

Przez całe lato woda w tym jeziorze zachowuje przejrzystość na poziomie 10 metrów, a naturalne światło potrafi przeniknąć do głębokości nawet 30 metrów. Charakterystyczną cechą jeziora są jego długie i płytkie brzegi plażowe. Są one wręcz idealne dla osób, które zaczynają uczyć się pływania oraz dla rodzin z dziećmi, które szukają bezpiecznego miejsca do wypoczynku. Otoczenie jeziora to przede wszystkim lasy i łąki, które dodają jeszcze więcej piękna całej okolicy.

Jakie atrakcje czekają na odwiedzających?

Główną atrakcją nad jeziorem Świętajno Narckie jest wylegiwanie się na leżaku oraz kąpiel w krystalicznie czystej wodzie. To miejsce przyciąga również miłośników sportów wodnych, szczególnie windsurfingu oraz coraz bardziej popularnego pływania na deskach SUP.

Mimo łagodnego zejścia do wody warto mieć na uwadze, że jezioro ma głębokość dochodzącą miejscami nawet do 30,5 metra. Zróżnicowane dno stwarza idealne warunki dla entuzjastów nurkowania. Dla tych, którzy preferują spokojniejsze formy spędzania czasu, warto wskazać na wędkowanie. Można tam łowić takie ryby jak szczupaki, okonie, węgorze czy leszcze.

