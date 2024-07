Najgorsze terminy na wakacje w sierpniu. Spora szansa na złą pogodę

Według wstępnych zapowiedzi synoptyków pogoda w sierpniu nie będzie zbytnio odbiegać od tej, jaka panuje obecnie w lipcu. Istotną zmianą ma być jednak mniejsza ilość opadów i gwałtownych burz, które od początku lipca wyrządziły mnóstwo szkód i strat materialnych.

Czy to oznacza, że będzie więcej okazji do wyjazdów i spokojnego wypoczynku? Niestety niekoniecznie.

Jaka będzie pogoda w pierwszej połowie sierpnia 2024?

Polska pogoda od dawna potrafi zaskakiwać swoją zmiennością. Różnice pomiędzy następującymi po sobie dniami mogą wynosić nawet 10 stopni Celsjusza. Podobnie zresztą może być w sierpniu.

Mimo iż z reguły w tym miesiącu aura jest stabilna, to trzeba się liczyć z opadami deszczu i burzami. A sporo wskazuje na to, że te mogą występować w pierwszych trzech dniach sierpnia.

Kolejny tydzień od 5.08 do 11.08 będzie upalny. Temperatura może sięgnąć nawet 39 stopni w cieniu, o czym szerzej piszemy TUTAJ.

Spodziewamy się, że od 12.08 do 18.08 przeważać będzie słońce, ale pojawią się również deszczowe i pochmurne dni. Jeśli modele pogodowe nie mijają się z prawdą, to pochmurna aura utrzyma się przez cały weekend. Miejscami mogą pojawić się lokalne burze.

Jeśli ktoś planuje sierpniowy wyjazd nad morze, to musi się liczyć z tym, że opady i burze pojawią się tam zwłaszcza w drugim tygodniu miesiąca. Z kolei w górach przelotne deszcze i burze dają o sobie znać już w pierwszych dniach sierpnia.

Jaka będzie pogoda w drugiej połowie sierpnia 2024?

Jest dość prawdopodobne, że druga połowa sierpnia rozpocznie się deszczowo, więc warto śledzić lokalne prognozy pogody – zwłaszcza jeśli planowany jest wyjazd na urlop. Deszcz pojawi się już w poniedziałek i wtorek. Praktycznie cały tydzień ma być pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami.

Z kolei ostatni tydzień sierpnia będzie w wielu miejscach nie tylko pochmurny, ale i deszczowy. Ulewy mogą pojawić się w czwartek 29.08, a opady mogą potrwać jeszcze do piątku. Biorąc pod uwagę najgorszy tydzień do wyjazdu na urlop, to modele długoterminowe są dość zgodne: to właśnie końcówka miesiąca będzie tym czasem, kiedy warto sobie odpuścić wakacyjne wojaże.

Jaka jest skuteczność prognoz długoterminowych?

Długoterminowe prognozy pogody są mniej dokładne niż te krótkoterminowe. Wielu specjalistów uważa nawet, że przewidywanie pogody na więcej niż 4 dni to (przynajmniej w pewnych obszarach) "wróżenie z fusów". Mimo zaawansowanych superkomputerów i wiedzy o procesach pogodowych, błędy i rozbieżności są nieuniknione.

Wynika to z możliwości wystąpienia nagłych, lokalnych zjawisk meteorologicznych oraz różnorodności założeń fizycznych i matematycznych stosowanych w modelach. Dlatego prognozy długoterminowe mają charakter orientacyjny, eksperymentalny i dotyczą średniego przebiegu dla całego regionu i okresu prognozowanego.

Z pewnością warto na nie patrzeć, jednak zawsze trzeba liczyć się z tym, że margines błędu jest w nich nieco większy. Warto kierować się tutaj prostą zasadą: im dalej w przyszłość wybiegamy z pogodą, tym większe szanse na to, że model popełni błąd i źle oszacuje warunki meteo.

