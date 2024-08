W piątek na Stadionie Narodowym odbędzie się drugi z trzech zapowiadanych koncertów Taylor Swift w Warszawie. Już od wczesnych godzin porannych tłum fanów wyczekuje pod obiektem, by zająć miejsca jak najbliżej sceny.

Koncert Taylor Swift w piątek. Utrudnienia w ruchu w Warszawie

W związku z ogromnym zainteresowaniem show na Stadionie Narodowym, miasto przygotowało dodatkowe połączenia komunikacji miejskiej. Osoby, które wybierają się na miejsce samochodem, powinny się pospieszyć - już bowiem o godz. 17:00 policja zamierza ograniczyć wjazd na Saską Kępę.

Do godz. 21:00 służby wyłączą z ruchu indywidualnego obszary znajdujące się w rejonie alei Poniatowskiego, alei Waszyngtona i Alei Stanów Zjednoczonych, a także ulic: Międzynarodowej, Wał Miedzeszyński, Afrykańskiej i Bora-Komorowskiego. Ustanowione przez policję zakazy nie będą dotyczyć warszawskich autobusów, taksówek, jednośladów oraz samochodów osób posiadających identyfikatory SK.

ZOBACZ: Niecodzienne sceny w stolicy. Grupa zablokowała wjazd na teren koncertu Taylor

Niewykluczone, że wyłączone z ruchu zostaną również ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego. Po zakończeniu koncertu, które planowane jest na godz. 23:00, policja może zamknąć również ruch na moście Poniatowskiego i Alejach Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle'a.

W przypadku decyzji o zamknięciu wymienionych rejonów, zorganizowane zostaną linie zastępcze komunikacji miejskiej, które podróżować będą objazdami.

Koncert Taylor Swift w piątek. Jak dojechać? Jak wrócić?

Chcąc ułatwić fanom Taylor Swift dotarcie na piątkowy koncert, Warszawa zdecydowała się na zwiększenie ruchu metra. Linia M2 wykona więcej połączeń w czasie popołudniowego szczytu.

ZOBACZ: Show Taylor Swift w Warszawie. Gwiazda zaskoczyła fanów

Na Stadion Narodowy dotrzeć można również pociągami SKM i KM oraz tramwajami i autobusami przejeżdżającymi przez Most Poniatowskiego. Po zakończeniu show podstawione będą również dodatkowe autobusy linii 138 i 509, które kierować będą się w kierunku Bokserskiej i Gocławia, a także Winnicy.

Zorganizowanych zostanie też więcej tramwajów, a także pociągów metra.

Taylor Swift w Warszawie. Gwiazda na celowniku środowisk klimatycznych

Taylor Swift przybyła do Warszawy na trzy koncerty, odbywające się dzień po dniu w dniach 1-3 sierpnia na Stadionie Narodowym. Amerykańska piosenkarka wylansowała dziesiątki przebojów i zaskarbiła sobie sympatię milionów fanów. Są jednak i tacy, którzy nie szczędzą krytyki pod jej adresem.

ZOBACZ: Fani Taylor Swift nie zawiedli. Tak uczcili godzinę "W"

Gwiazda jest na celowniku aktywistów klimatycznych, którzy zarzucają jej przyczynianie się do zwiększenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Chodzi o jej częste loty prywatnym odrzutowcem. Z danych JetSpy wynika, że w styczniu samolot Swift wykonał dwa krótkie kursy między Illinois a Missouri. Pierwszy z nich trwać miał 21 minut, a drugi osiem. Rzecznik wokalistki bronił jej w mediach informując, że gwiazda wykupiła kredyty węglowe, by zrekompensować swój ślad węglowy.

W piątek pod Stadionem Narodowym protestowali członkowie grupy Ostatnie Pokolenie. Aktywiści próbowali zablokować jezdnię na drodze dojazdowej do obiektu, w którym miał odbyć się koncert. Policja ściągnęła ich z drogi i zapowiedziała skierowanie wniosków o ukaranie do sądu.