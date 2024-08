"Jako zwykli obywatele nie pozwolimy, żeby swój trzydniowy pobyt w Polsce Taylor odbyła w spokoju" - deklarowali w mediach społecznościowych członkowie Ostatniego Pokolenia - grupy aktywistów, która organizuje w stolicy akcje protestacyjne związane ze zmianami klimatu.

Taylor Swift kontra Ostatnie Pokolenie. Aktywiści zablokowali kolumnę aut

W piątek swoje słowa demonstranci postanowili wprowadzić w czyn. Po godz. 10:00 stołeczna policja otrzymała informację o pięciu osobach blokujących jezdnię na ul. Siwca, nieopodal Stadionu Narodowego w Warszawie.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Ostatniego Pokolenia zobaczyć możemy kolumnę aut, która nie może wjechać na teren miejsca koncertu z powodu osób siedzących na drodze. Demonstranci mieli przy sobie transparenty z napisami "Ostatnie Pokolenie" i "Bogacze żyją na nasz koszt".

O godz. 10:40 interwencję w sprawie protestujących podjęła policja. Jak przekazała w rozmowie z polsatnews.pl Edyta Adamus z zespołu prasowego stołecznej policji, manifestanci zostali ściągnięci z ulicy. Po ustaleniu ich tożsamości, służby zadecydowały o skierowaniu wniosków do sądu o ukaranie.

Dotyczyć będą one art. 90 kodeksu wykroczeń ("kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany") oraz art. 75 kodeksu wykroczeń ("kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany).

Taylor Swift w Warszawie. Kochana i krytykowana

Taylor Swift przybyła do Warszawy na trzy koncerty, odbywające się dzień po dniu w dniach 1-3 sierpnia na Stadionie Narodowym. Amerykańska piosenkarka wylansowała dziesiątki przebojów i zaskarbiła sobie sympatię milionów fanów.

Gwiazda jest krytykowana przez aktywistów klimatycznych na całym świecie. W 2022 r. artystka zajęła niechlubne pierwsze miejsce na liście celebrytów powodujących największą emisję dwutlenku węgla w związku z lotami prywatnym odrzutowcem.

Z danych JetSpy wynika, że w styczniu samolot Swift wykonał dwa krótkie kursy między Illinois a Missouri. Pierwszy z nich trwać miał 21 minut, a drugi osiem. Rzecznik wokalistki bronił jej w mediach informując, że gwiazda wykupiła kredyty węglowe, by zrekompensować swój ślad węglowy.