W wodach Bałtyku, a dokładnie w Zatoce Gdańskiej, zaobserwowano delfina zwyczajnego. Widok ten jest zaskakujący, ponieważ ten morski ssak występuje zazwyczaj w przybrzeżnych wodach Oceanu Atlantyckiego i Spokojnego. Jak zrelacjonowali żeglarze, zwierzę lubi podpływać do łódek, zapewniając załogantom zachwycające widowisko. Niektórym udało się uchwycić je na nagraniu.

Ssaka zauważył jeden z żeglarzy. - Dostałem informację od znajomych o tym, że gdzieś w Zatoce Gdańskiej krąży delfin. Od razu powiedziałem, że to prędzej jakiś morświn lub foka, które się tutaj pojawiają - powiedział Polsat News.

- Znajomi podesłali mi artykuł, a w nim przeczytałem, że naukowcy potwierdzili, że to faktycznie delfin. Czytałem i nagle usłyszałem z góry załoganta, który krzyczał "Boże, Boże! Delfin!". Więc wybiegłem i zobaczyłem, że delfin faktycznie podpłynął - zrelacjonował i wyjaśnił, że zwierzę to często zbliża się do łódek.

Delfin zwyczajny w Zatoce Gdańskiej. Wywołał poruszenie

- Delfiny w taki sposób się bawią, że podpływają do jachtów, które płyną na żaglach, a więc silnik nie wydaje żadnych dźwięków. Podpływają najczęściej pod dziób i przed nim skaczą, potem przepływają pod łódką, wracają. Taka zabawa trwa najczęściej w granicach 10 do 15 minut - powiedział żeglarz.

O pierwszym spotkaniu z delfinem informowano w środę. Ten morski ssak miał zostać dostrzeżony w wodach Zatoki Gdańskiej. Niektórym szczęśliwym obserwatorom udało się nawet nagrać stworzenie.

Delfin zwyczajny spotykany jest w wodach Morza Bałtyckiego bardzo rzadko. Gatunek ten występuje zazwyczaj w przybrzeżnych wodach Oceanu Atlantyckiego i Spokojnego.