Ostroga brzegowa to jedno z największych zagrożeń nad Morzem Bałtyckim - podkreśla dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska. W mediach społecznościowych opublikował nagranie, które pokazuje zdradliwy charakter hydrotechnicznej budowli.

Nad polskim morzem znajdują się budowle hydrotechniczne, nazywane również ostrogami brzegowymi. Mają chronić brzeg przed niszczycielskim działaniem morza. Chodzi o to, by fale nie "nadgryzały" coraz bardziej plaży.

Dla kąpiących się, nawet jeśli brodzą w płytkiej wodzie, stanowią wielkie niebezpieczeństwo, które zwiększa ryzyko utonięcia.

Jak działa ostroga brzegowa? Ekspert wyjaśnia

Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska poprosił ratownika, by przespacerował się do takiej budowli i wrzucił nagranie na swoje media społecznościowe.

Efekt robi wrażenie - mężczyzna chodził w wodzie do kolan, która stopniowo się pogłębiała. Wystarczyło parę kroków i kilka chwil, by całkiem zniknął pod powierzchnią. Co ważne, nie poruszał się w głąb, a w bok. W kierunku interesujących turystów drewnianych pali.

"Nie zdążyłem tego nagrać, ale chwilę wcześniej ojciec prowadził dziecko, żeby sobie na tych 'kołkach' usiadło" - relacjonuje Kluska.

Dzisiejszy mój plazing. Budowla hydrotechniczna zwana ostrogą brzegową. Poprosiłem ratownika wodnego żeby się przespacerował do tej budowli . Efekt widać na filmie. Proszę RT pic.twitter.com/nAhKyinPje — Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) July 8, 2024

Część z komentujących w ogóle nie zdawało sobie sprawy z zagrożenia. "Ile ludzi o tym nie wie. Takie coś powinni puszczać w tv jak reklamy. Do bólu", "Na każdym programie powinno to być puszczane jako klip w ramach bezpieczeństwa", "Warto uświadomić o tym dzieci" - piszą komentujący.

ZOBACZ: Ostrzeżenie przed kąpielami w Bałtyku. Powodem niecodzienne zjawisko

Inni podzielili się swoimi historiami, gdy znaleźli się w obliczu takiego zagrożenia. "W tym miejscu o mało nie utopiłem się z koleżanką, fale nas zniosły w kierunku falochronu a tam piach wypłukany. My na dno. Na szczęście kolejne fale rzuciły nas na falochron, gdzie przyczepiliśmy się, cali pocięci przez omułki, czekaliśmy na ratunek wisząc na palach" - opisała jedna z użytkowniczek platformy.

Internauci obawiają się "prądów wstecznych". O co chodzi?

Rozkręca się sezon wakacyjny, a wraz z nim w sieci pojawiają się ostrzeżenia przed zagrożeniami, które mogą czyhać na plażujących turystów. Niedawno w mediach społecznościowych pojawił się wysyp rad związanych z prądami wstecznymi. Pokazywano zdjęcia, na których widać było miejsca w wodzie bez fal. Są one bardzo niebezpieczne, bo prąd jest tam niezwykle silny.

W ostatnim czasie na wielu portalach społecznościowych możemy zobaczyć wysyp jak grzybów po deszczu dobrych rad związanych z bezpieczeństwem nad morzem. Wśród nich historia o prądach wstecznych występujących w strefie przyboju oraz przy budowlach hydrotechnicznych. O ile… pic.twitter.com/hgF77UHHs7 — Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) July 3, 2024

Sebastian Kluska uspokaja jednak, że to prawdopodobnie nam nie grozi. "O ile większość zawiera prawidłowe instrukcje postępowania dla osoby, która się znalazła pod wpływem takich prądów, o tyle obrazki ilustrujące wygląd prądu wstecznego pochodzą z dalekich krajów i nie dotyczą Bałtyku" - komentuje takie wpisy ekspert.