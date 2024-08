Jako pierwsi w piątek schronienia przed burzami będą musieli mieszkańcy Ziemi Lubuskiej oraz Dolnego Śląska, ale w miarę upływu czasu dynamiczny front będzie przemieszczał się na wschód kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega ponadto, że w niektórych przypadkach charakter burz będzie stacjonarny lub chaotyczny, a co za tym idzie także nieprzewidywalny. Burzom towarzyszyć może drobny grad i porywy do 65 km/h.

W ciągu dnia silne wyładowania atmosferyczne możliwe będą zresztą na całym południu Polski, gdzie mogą wystąpić ewentualne podtopienia i zalania. Na wielu rzekach w tych regionach już odnotowano gwałtowny wzrost poziomu wód. Padać będzie jednak również w nocy. Od godziny 22 spodziewane są opady rzędu 40 mm-55 mm.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



SILNY DESZCZ Z BURZAMI 1°🟡



Opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 40 mm do 55 mm. W nocy lokalne burze z porywami wiatru do 60 km/h

Ostrzeżenie od g. 22:00



➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/MRYV8DUoaT — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 2, 2024

Alerty IMGW dla południowych regionów Polski. Nadciąga niż Larissa

IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla woj. śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego, które mają obowiązywać od godz. 12 do godz. 20. W tym czasie wiać może z prędkością do 60 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacuje się na 80 proc.



Jeśli zaś chodzi o woj. opolskie, dolnośląskie oraz południowe powiaty woj. wielkopolskiego i lubuskiego, tam obowiązywać mają ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Meteorolodzy wskazują, że gdzieniegdzie spaść może nawet 70 mm deszczu, a przed silnym wiatrem ostrzega sama European Storm Forecast Experiment.

W związku z wkroczeniem w sierpień, pojawiły się już także prognozy pogody na cały miesiąc, układane przez europejskich i amerykańskich synoptyków. W tym roku naukowcy na obydwu kontynentach są zgodni co do tego, że czekają nas jeszcze ciepłe dni. Odchylenie od średniej temperatury miesiąca ma wynieść od 1 do st. C na plus. Amerykanie twierdzą ponadto, że sierpień będzie ekstremalnie suchy. Na niedobór deszczu cierpieć mają zwłaszcza mieszkańcy centrum i południa Polski.