Przysmak Polaków pod lupą. Ujawniono wiele nieprawidłowości

Wyższa niż dopuszczalna przepisami zawartość grzybów zaczerwionych, zapleśniałe i miękkie, rozpadającej się grzyby, szkodniki w opakowaniach, a także obecność innego gatunku grzybów niż zadeklarował producent - to wyniki kontroli, jaką przeprowadziła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Niebezpieczne przetwory z grzybów. "Liczne nieprawidłowości"

Inspektorzy, wykorzystując badania laboratoryjne, przebadali przetwory z grzybów, zawierające grzyby leśne marynowane, suszone czy w solance. Na 89 skontrolowanych podmiotów, które zajmują się wytwarzaniem takich produktów, nieprawidłowości stwierdzono w 35 z nich (39,3 proc.).

Kontrole odbywały się w całej Polsce, zarówno na etapie produkcji żywności, jak i w sklepach, w ostatnim kwartale 2023 roku.

Inspektorzy zwrócili również uwagę na nieprawidłowe oznakowanie produktów w sklepach oraz u producentów. Z 203 sprawdzonych partii zakwestionowano 45 z nich (22,2 proc.).

Stwierdzono m.in.: brak informacji o suszeniu i pasteryzowaniu wyrobów, brak w opakowaniu deklarowanego gatunku grzyba np. smardza, brak pełnego oznakowania w języku polskim, sprzedaż po upływie daty minimalnej trwałości, przedstawienie informacji o wartości odżywczej bez doprecyzowania, czy odnosi się do całego produktu, czy bez zalewy, podanie masy netto produktu wraz z tolerancją, brak lub błędnie podany numer uprawnień klasyfikatora/grzyboznawcy, brak podania roku zbioru i numeru atestu na opakowaniu grzybów suszonych.

Produkty z grzybów. Wielu producentów ukaranych

"W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, na podstawie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, inspektorzy wydali 34 decyzje administracyjne nakładające kary pieniężne, siedem decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu towarów niespełniających wymagań jakości handlowej, w dwóch przypadkach wydano decyzje z odstąpieniem od wymierzenia kary pieniężnej ze względu na niską szkodliwość czynu" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo inspektorzy nałożyli 10 mandatów karnych oraz wydali 49 zaleceń pokontrolnych.

Ostateczna liczba podmiotów, na które nałożono sankcje, może ulec zmianie z uwagi na niezakończone postępowania administracyjne oraz trwające procedury odwoławcze.

"Konsumencie! Zwróć uwagę, jeśli kupujesz grzyby przetworzone" - apelują inspektorzy.

Radzą, by zwracać uwagę, czy na opakowaniu przetworów z grzybów znajdują się informacje o procesach, jakim poddano wyrób - przykładowo o suszeniu lub pasteryzacji grzybów, a także numer uprawnień klasyfikatora/grzyboznawcy. Dodatkowo, jeśli grzyby sprzedawane są w zalewie (np. grzyby marynowane), producent jest zobowiązany do precyzyjnego wskazania czy wartość odżywcza odnosi się do całego wyrobu czy do grzybów bez zalewy.

"Co oczywiste, przetwory z grzybów nie mogą być sprzedawane po upływie okresu przydatności do spożycia" - podkreślono.