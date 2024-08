GIS poinformował o wycofaniu z obrotu popularnych kostek rosołowych "Vegeta". Okazuje się, że produkt mógł posiadać w sobie elementy metalu. Dystrybutor przygotował informację dla konsumentów, która ma zostać wywieszona w wybranych punktach sprzedaży. Zalecano, aby posiadacze wskazanego produktu nie spożywali go i zwrócili go do sklepu.