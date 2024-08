Zmarła najstarsza uczestniczka Powstania Warszawskiego. Barbara Sowa miała 106 lat

"Nikt z nas nie czuł się bohaterem, wszyscy byliśmy jednakowi, po prostu stanęliśmy do walki.” – cytuje w swoim wpisie słowa Barbary Sowy Fundacja Nie zapomnij o nas.

Nie żyje Barbara Sowa ps. "Basia"

Barbara Sowa w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego miała 26 lat. Przed wojną studiowała w Szkole Głównej Handlowej i mieszkała na Ochocie. Jej tata był urzędnikiem państwowym, a mama pracowała w banku. Miała także siostrę i brata.

Podczas okupacji Barbara Sowa pracowała w konspiracji, nosząc meldunki jako łączniczka. W styczniu 1940 r. "Basia" wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej, późniejszej Armii Krajowej. Stamtąd wysłano ją na konspiracyjne kursy pielęgniarskie i tajną praktykę szpitalną.

Podczas Powstania początkowo prowadziła prowizoryczny lazaret na terenie tzw. Reduty Kaliskiej, który stał się obiektem zmasowanego ostrzału. Później, razem z innymi sanitariuszkami, ewakuowała rannych ze szpitala w Monopolu do mieszkań prywatnych.

Następnie trafiła do obozu tymczasowego na "Zieleniaku", skąd wysłano ją do Pruszkowa, jednak podczas transportu zbiegła. Trafiła do Milanówka i tam długo się ukrywała, próbując nawiązać kontakt z macierzystym szpitalem. We wrześniu 1944 r. zatrudniła się w szpitalu polowym w Łuszczewie. Służbę medyczną zakończyła dopiero w sierpniu 1945 r.

Swojego męża Bernarda Sowę poznała w jednym ze szpitali. Zamieszkali we Wrocławiu, a w 1946 r. wzięli ślub w Poznaniu. Barbara Sowa została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem AK, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość oraz Odznaką Pamiątkową Akcji "Burza".

Pytana o to, czy jej zdaniem Powstanie miało sens, w wywiadzie dla Muzeum Powstania Warszawskiego opowiadała, że było ono "bardzo potrzebne".



- Potrzebne dla nas. Bardzo było potrzebne, żebyśmy siebie odnaleźli. Bardzo. I po latach tak myślę - oceniała.

W środę, zaledwie dzień przed 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, na emigracji zmarł inny Powstaniec Warszawski - Ireneusz Rudnicki ps. "Emir". Walczył w batalionie "Kiliński", przyczyniając się do jednego z największych sukcesów Powstania.

Ireneusz Rudnicki miał 102 lata. Był jednym z tych Powstańców, którzy zawiesili polską flagę na zdobytym budynku PAST-y.

W 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o odejściu kolejnych bohaterów mówił w Polsat News dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Jak przyznał, to ostatnia rocznica, na którą przyjechało tak wielu Powstańców. Dziś jest ich już tylko nieco ponad 300 na całym świecie.