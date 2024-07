Naciągają na tańszy prąd. Ostrzeżenie resortu

"Nie trzeba nikomu płacić, żeby mieć tańszy prąd. Tymczasem, między innymi w mediach społecznościowych pojawiają się informacje dotyczące opcji zapłacenia 1000 złotych w zamian za uniknięcie zmian w wysokości rachunków za energię" - informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.



Jak podano, resort otrzymuje telefony i maile w sprawie "rzekomych metod oszczędzania za energię elektryczną i gaz od lipca 2024 r.".

Ministerstwo ostrzega przed oszustami. Naciągają na tańszy prąd

Minister Paulina Hennig-Kloska przekazała, że sprawa została zgłoszona do NASK, ABW i prokuratury. - To kolejna fala ataków dezinformacji, która ma na celu sianie strachu w społeczeństwie i wyłudzanie danych oraz pieniędzy. Mam informacje, że część z metod stosowanych w tych komunikatach, oparta jest o filmy stworzone z udziałem sztucznej inteligencji, w których rzekomo namawiam do dziwnych inwestycji - mówiła.

Resort ostrzega, że oszuści wykorzystują linki do niebezpiecznych stron internetowych, wiadomości sms i zdjęcia znanych osób. Podkreślono, by nie klikać w linki "Jak uniknąć drastycznej podwyżki cen prądu/gazu/ciepła".

Ministerstwo przypomina również, że maksymalna cena za energię elektryczną będzie obowiązywać również w trakcie drugiej połowy bieżącego roku. Co więcej, "w drugiej połowie 2024 r. została utrzymana dotychczasowa cena maksymalna na poziomie 693 zł/MWh dla: instytucji samorządowych, podmiotów użyteczności publicznej, np. szkół, żłobków, szpitali oraz małych i średnich przedsiębiorstw".

Co z bonem energetycznym?

Od sierpnia bieżącego roku będzie można złożyć wniosek o bon energetyczny, który zostanie jednorazowo wypłacony ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Wypłaty mają być realizowane od jesieni 2024 roku.



"Bon jest pomocą dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym" - podkreśla resort.

